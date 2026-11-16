"...Kui need on nende tegelikud plaanid, siis on tegemist järjekordse agressiivse ja ohjeldamatu russofoobia puhanguga," ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova riiklikule uudisteagentuurile TASS.

Peaminister Kristen Michal teatas pühapäeval, et on pärast Ukrainat varustava drooniettevõtte Threod vastu tehtud rünnakukatset arutanud siseminister Igor Taroga Eesti-Vene piiri sulgemise võimalust ning palunud siseministril ja riigikantseleil valmistada ette selleks vajalikud sammud.

Ka välisminister Margus Tsahkna kinnitas, et valitsus plaanib alates 1. detsembrist sulgeda Eesti-Venemaa maanteepiiripunktid vastuseks Venemaa sõjaväeluure GRU tellitud sabotaažikatsele Eesti sõjatööstusettevõtte Threod Systemsi vastu.

Venemaa kasutab kellegi süüdistamist russofoobias poliitilise rünnakuna teiste riikide ja isikute vastu, kes on astunud samme Moskva imperialistlike ja vaenulike aktsioonide takistamiseks või vastuseks neile.

Soome sulges kõik oma piirpunktid Venemaaga 2023. aasta 15. detsembril ning Soomes elavad venelased ja Vene kodanikud kasutasid Venemaal käimiseks Eesti piiripunkte.