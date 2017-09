USA kindral: USA väed jõuavad 24 tunniga igale poole maailmas

USA transpordiväejuhatuse ülem kindral Darren McDew ütles visiidil Tallinnas, et tuleval nädalal algavaid Venemaa õppusi Zapad jälgitakse tähelepanelikult ja pingete leevendamiseks võiks Moskva olla oma tegevuses läbipaistvam. Kindral lisas, et erinevalt teistest riikidest suudavad USA väed olla 24 tunniga kohal igal pool maailmas.

Laupäeval lahkus Ameerika Ühendriikide lennukikandja Tokyo lähistelt baasist regulaarsele patrullmissioonile. Kohe hakkavad Jaapaniga õppused Ida Kilp ning alles äsja lõppesid õppused Lõuna-Koreaga, mille ajal korraldas Põhja-Korea vesinikupommi- ja raketikatsetused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rootsis algavad kahe nädala pärast õppused, kus USA panustab ligi 1500 sõduriga. Samal ajal tuleb Eestisse ja teistesse Balti riikidesse tuua 600 õhudessantväelast.

Poliitikutel on kerge öelda, et osaleme ühisõppustel, kuid kuidas sinna jõuda, on teinekord palju keerulisem.

"Meie võimekus kiiresti reageerida on see, mis meid teistest suurriikidest eristab. Võimekus tuua otsustavat jõudu pikema aja jooksul või kiiret üksust - see eristabki meid. 24 tunniga võime olla igal pool. Igal pool. 12 tunniga saame olla enamikus kohtades," rääkis kindral McDew.

Alles reedel pani Lõuna-Korea püsti USA raketikilbi osised nimega THAAD. Lõunakorealased protestisid selle vastu ja kokkupõrgetes politseiga said kümned inimesed vigastada.

"Inimestel on õigust protestida. Olen teeninud 35 aastat kaitstes inimeste õigust rääkida. Valitsus tahtis süsteemi, et kaitsta end lurjusriigi eest. Need kaitsesüsteemid suudavad kaitsta palju inimesi," ütles McDew.

Järgmisel nädalal algavad Venemaa ja Valgevene õppused Zapad, mida jälgitakse lääneriikides tähelepanelikult.

"Igal riigil on õigus harjutada. Seda õigust ei saa takistada. Sooviksin rohkem läbipaistvust. Venemaal on õigus Zapadit korraldada, kuid soovin, et kutsutakse vaatlejaid kohale, et näha, mis toimub ja ehk vähendaks pingeid harjutustega seoses," kommenteeris kindral.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et praegu on viimase 30 aasta raskeim aeg, kuid McDew ei näe seda nii mustades toonides.

"Praegu on väga raske aeg. On olnud ka teisi raskeid aegu, kuid mis teeb sellest raskema, on see, et see on meie aeg. Meie perspektiiv teistest aegadest ajaloos erineb sellest, kus elame. Meie peame otsustama nüüd ja see puudutab meid ning see on eriti raske," selgitas ta.

"Aktuaalne kaamera" küsis McDew'lt, miks peaks see Eestit huvitama, et üks riik kuskil kaugel tuumapommi arendab.

"Põhja-Korea pole oht ainult USA-le või naabritele. Põhja-Koreale on lähim NATO pealinn Eestis," vastas kindral.