Aasta ettevõte valiti EAS-i konkursi ettevõtluse auhind ning kaubandus-tööstuskoja konkurentsivõime edetabeli parimate seast. Sel aastal konkureerisid aasta ettevõtte tiitlile Incap Electronics Estonia OÜ, Magnetic MRO AS, Rimi Eesti Food AS, Testlio OÜ, Toftan AS, Tallink Grupp AS ja Hekotek AS.

EASi ettevõtluse auhind 2017 võitjad:

* Aasta uuendaja - Testlio OÜ

* Aasta piirkonna ettevõte - Incap Electronics Estonia OÜ

* Aasta eksportöör - Magnetic MRO AS

* Aasta vastutustundlik ettevõte - Rimi Eesti Food AS

* Aasta välisinvestor - Toftan AS

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkurentsivõime edetabeli 2017 võitjad:

* Konkurentsivõimelisim mikro-, väike- ja keskettevõte - Hekotek AS

* Konkurentsivõimelisim suurettevõte - Tallink Grupp AS

Konkurentsivõimelisimad ettevõtted 2017 tegevusvaldkonniti:

* Nortal AS, side-, kommunikatsioon ja IT

* Stora Enso Eesti AS, tööstus- ja energeetika

* Le Coq AS, toiduainetööstus

* Swedbank AS, finantsvahendus

* Silberauto AS, hulgikaubandus

* Tallink Grupp AS, turism

* Tallinna Kaubamaja Grupp AS, jaekaubandus

* Merko Ehitus AS, ehitus

* E.L.L. Kinnisvara AS, teenindus

Aasta ettevõtte valis esinduslik zürii, kuhu kuulusid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, EASi juhatuse esimees Alo Ivask, aasta uuendaja 2016 Estonian Cell AS juhatuse liige Siiri Lahe, Eesti Panga president Ardo Hansson, Tartu Ülikooli rektor Volli, Kalm Cybernetica AS juhatuse esimees Oliver Väärtnõu ning aasta ettevõtja 2012 Chemi-Pharm AS juhataja Ruth Oltjer.

Eesti parimate ettevõtete tunnustamise pidulikku galat korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Aasta noor ettevõtja on Testlio looja Kristel Kruustük

Noore ettevõtja preemia 5000 eurot ja aasta noore ettevõtja tiitli pälvis Kristel Kruustük, tarkvara testimisega tegeleva ettevõtte Testlio looja ja tegevjuht.

Kristel Kruustük on 28-aastane ettevõtja, kes nägi tarkvara testimises kitsaskohti ning otsustas asjale läheneda teisiti.

Kruustüki teekond ettevõtjaks sai alguse kirest ja tänu sellele on temast saanud karismaatiline juht. Vaid mõne aastaga on ta viinud Testlio maailmakaardile. Ettevõttel on kontorid nii Eestis kui San Franciscos, kuid testijaid asuvad kokku 40 riigis.

Kruustük leiab kõikide oma toimetuste juures aega selleks, et toetada ja innustada noori inimesi oma valitud eluteel, osaledes erinevates noortele suunatud programmides nagu Superheroes, LEAP, Hüppelaud ja Digigirls.

Noore ettevõtja preemia 2017 esikolmikusse jõudsid lisaks Kruustükile ka kaksikutest ettevõtte omanikud Ivar ja Janar Merilo Thorgate Management OÜst ning ettevõtte Estanc AS tegevjuht Mihkel Tammo.

Žüriis osalesid kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Swedbanki äripanganduse osakonna juht Aira Nigul-Lepp, presidendi majandusnõunik Heido Vitsur, Estraveli tegevjuht Anne Samlik ning eelmise aasta noore ettevõtja preemia laureaat ja ettevõtte Taxify OÜ tegevjuht Markus Villig.

Swedbank ASi välja pandud 5000 euro suurune preemia anti välja juba kolmandat korda. Konkurssi korraldavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Swedbank AS ning algatust toetab president Kersti Kaljulaid.