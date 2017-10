Afganistani sõjas langenutele püstitati Narvas memoriaal

Vabatahtlike annetuste toel püstitatud memoriaal asub sümboolse nimega Kangelaste tänava ääres ja meenutab kõigis Afganistani sõdades langenud Eesti inimesi, olenemata sellest, millise lipu all sõdurid võitlesid. Memoriaali rajamist korraldas Narva lahingutegevuse veteranide liit Bastion.

"See on väga tähtis järeltulevate põlvede jaoks. Kas või sel lihtsal põhjusel, et hilisemad põlvkonnad mäletaksid, et iga sõda alustavad poliitikud, hukkuvad aga selles sõjas tavalised sõdurid," ütles MTÜ Bastion juhatuse liige Boris Abramov "Aktuaalsele kaamerale".

Sõduritele püstitatud memoriaali avamisele kogunes sadu Narva elanikke, veterane, langenute omakseid ja ka üsna hiljuti Afganistanis võidelnuid.

Sõdurlikult tagasihoidliku ja lakoonilise mälestuskivi autor on ise kaks aastat Afganistanis sõdinud. Lõunamaa pimedaid öid sümboliseeriva musta kivi peal on kaks padrunihülssi.

"Need on läbilastud hülsid, see näitab, et see sõda on läbi, et ükskord asjale punkt panna. Kuigi sõjad siin maailmas kunagi läbi ei saa, aga nende afgaani veteranide jaoks ometigi. Aga see on üks raskemaid monumente, mis ma olen teinud, sest ma teadsin, mis mind ees ootab. Ma saan ise juba kuuekümneaastaseks ja mul käisidki silmade eest läbi kõik need poisid, kes jäidki kahekümneaastaseks," rääkis mälestuskivi autor, skulptor Aivar Simson.

Narvas avatud memoriaal on ainus omataoline Eestis. Kokku on kahes Afganistani sõjas langenud 45 Eesti elanikku.