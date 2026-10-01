Ukraina rindeüksusi Lõmani piirkonnas külastanud president Volodõmõr Zelenski sai ülevaate okupeeritud alade vabastamiseni viinud operatsiooni Vivaldi kolme etapi tulemustest ja teatas selle neljanda etapi ettevalmistamisest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 1. oktoobril kell 16.04:

- Ukraina valmistub operatsiooni Vivaldi neljandaks etapiks;

- Venemaa inimkaotused püstitasid septembris aasta rekordi;

- Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 107 Vene ründedroonist 87;

- Zelenski arutas Stubbiga Ukraina õhutõrje tugevdamist;

- Venemaa õhurünnakutes Kiievi energiataristule hukkus neli inimest;

- Vene droon tabas Kiievi tuumainstituudi territooriumi;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1900 sõdurit.

Vene droon tabas Kiievi tuumainstituudi territooriumi

Ukraina tuumajärelevalveameti teatel tabas Vene droon kolmapäeval Kiievis tuumauurimiskeskuse territooriumi, rünnak põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud.

"Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti ja keegi viga ei saanud," seisis ameti neljapäevases avalduses, milles lisati, et reaktor on 2022. aastast saati seisatud.

Amet ei täpsustanud, kuhu droon täpselt maandus ega jaganud kolmapäeval toimunud rünnakust pildimaterjali.

Alates Venemaa sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris on rünnatud mitut Ukraina tuumaobjekti, mis on tekitanud hirmu tuumaõnnetuse ees.

Rünnak leidis aset ajal, mil Venemaa intensiivistab oma õhurünnakuid Kiievile, mis hoiab pealinna peaaegu pidevas häireseisundis.

Kiievis asuva katsereaktori võimsus on umbes 10 megavatti, mis on ligikaudu sajandik tavapärase tuumareaktori tootmisvõimsusest.

Ukrainas on neli tuumaelektrijaama, millest suurima hõivasid Vene väed 2022. aastal.

Riigi elektritoodangust moodustab tuumaenergia peaaegu poole.

Ukraina valmistub operatsiooni Vivaldi neljandaks etapiks

Ukraina rindeüksusi Lõmani piirkonnas külastanud president Volodõmõr Zelenski sai ülevaate okupeeritud alade vabastamiseni viinud operatsiooni Vivaldi kolme etapi tulemustest ja teatas selle neljanda etapi ettevalmistamisest.

Operatsiooni Vivaldi (millega viidatakse itaalia helilooja Antonio Vivaldi neljaosalisele viiulitsüklile Aastaajad – toim.) kolme etapiga nurjasid Ukraina üksused Vene vägede plaani tungida Slovjanski-Kramatorski linnastu tagalasse ning vabastasid vastupealetungiga 176 ruutkilomeetrit okupeeritud territooriumi.

Ukraina armee ei piirdu aga sellega ning valmistab ette operatsiooni neljandat etappi, rääkis Zelenski pärast külaskäiku kolmanda armeekorpuse juhtimispunkti, kus ta kohtus operatsioonis osalevate sõjaväelastega.

Riigipea sõnul on operatsioon oluline nii Donbassi kaitsmise kui ka Ukraina kaitse seisukohalt tervikuna.

Operatsiooni kolme etapi jooksul õnnestus Ukraina kaitsjatel nurjata Vene vägede plaanid tungida Slovjanski-Kramatorski linnastu tagalasse ning stabiliseerida olukord selles rindelõigus. Okupandid kaotasid operatsioonis 5000 sõjaväelast hukkunute ja haavatutena. Veel umbes 250 Vene sõjaväelast langes vangi.

Visiidi ajal arutas Ukraina president sõjaväelastega edasisi plaane. "Täna arutasime aktiivse tegevuse neljanda etapi plaane," teatas Zelenski.

Riigipea kohtus operatsioonis vahetult osalevate üksuste komandöridega. Läbirääkimistel arutati vägede praeguseid vajadusi, sealhulgas suurtükiväega varustamist ja sõjaväelaste rahalist tasustamist.

Kohtumisel pöörati eraldi tähelepanu maapealsete robotiseeritud süsteemide kasutamisele. Zelenski sõnul oli selliste süsteemide kasutamine üks tegureid, mis võimaldas Ukraina sõjaväelastel Vivaldi ajal edu saavutada.

President teatas kavatsusest laiendada maapealsete robotiseeritud süsteemide kasutamist seal, kus see on võimalik, et rindel ohtlikke ülesandeid täidaks sõduri asemel robot.

Visiidi käigus andis Zelenski sõjaväelastele üle ka riiklikud autasud ning tänas operatsioonis osalejaid teenistuse ja Ukraina kaitsmise eest.

Ukraina kolmas armeekorpus on teatanud, et lõpetas operatsiooni Vivaldi kolmanda etapi, vabastades veel viis asulat. Meedia teatel on Vivaldist saanud üks esimesi näiteid kaasaja sõjas, kus kasutatakse täiemahuliseks pealetungiks droone.

Venemaa inimkaotused püstitasid septembris aasta rekordi

Septembris kaotasid Vene väed 46 230 sõjaväelast, mis on 2026. aasta kuude lõikes suurim hulk, teatas Ukraina vägede peastaap neljapäeval.

Venemaa kaotused septembris ületasid ka suvise pealetungikampaania ajal registreeritud tipptasemed, märkis Ukraina peastaap.

See tõi välja ka vaenlase isikkoosseisu kaotused kuude kaupa:

Jaanuar: 31 710

Veebruar: 26 090

Märts: 31 960

Aprill: 32 980

Mai: 33 760

Juuni: 39 290

Juuli: 42 860

August: 42 020

September: 46 230

Võrreldes aasta esimese kuu ehk jaanuariga (31 710 inimest) suurenesid vaenlase kaotused septembris 14 520 inimese võrra ehk 45,8 protsenti.

"See suundumus näitab Vene sõjalise juhtkonna suutmatust saavutada enda seatud eesmärke ning Ukraina üksuste löökide üha suuremat täpsust ja tõhusust," märkis Ukraina peastaap. "Iga katse avaldada meie positsioonidele survet toob vaenlasele kaasa ebaproportsionaalselt suured ja pöördumatud kaotused."

Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 107 Vene ründedroonist 87

Ukraina õhukaitse hävitas ööl vastu neljapäeva riiki rünnanud 107 Vene ründedroonist 87, teatasid õhujõud.

Teate kohaselt oli 63 ründedrooni reaktiivmootoriga.

Vene ründedroonid tabasid sihtmärke 11 paigas.

Zelenski arutas Stubbiga Ukraina õhutõrje tugevdamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vestles kolmapäeval Soome presidendi Alexander Stubbiga viisidest, kuidas tugevdada Ukraina kaitset, sealhulgas seoses hävitajate F-16 kasutamise ja laiemalt õhutõrjevõimekusega.

"Arutasime Alexiga, mis võiks meie kaitsevõimele kõige suuremat mõju avaldada, tugevdada meie F-16 hävitajaid ja toetada meie õhutõrjet tervikuna. Aitäh valmisoleku eest aidata!" kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Ukraina riigipea sõnul andis ta Soome presidendile üksikasjaliku ülevaate olukorrast pärast Venemaa õhulööke ning viimasest rünnakute eskalatsioonist Ukraina linnade ja kogukondade vastu.

Zelenski märkis eraldi, et õhuhäired kestsid Kiievis ning teistes Ukraina linnades ja piirkondades ööst alates peaaegu terve päeva. Kusjuures reaktiivmootoriga Shahed-droonid kujutasid endast pidevat ohtu. Öösel teatati ka ballistiliste rakettide rünnakutest.

Zelenski teatas sel nädalal, et Belgia annab Ukrainale aasta lõpuks kolm hävitajat F-16 ja nende laskemoona.

President ütles neljapäeval ühtlasi, et Ukraina on viimastel päevadel saanud uusi õhutõrje abipakette.

Stubb palus möödunud kuu lõpus USA miljardärist ettevõtjal Elon Muskil lubada Ukrainal kasutada senisest laialdasemaid Starlinki ühendusi, et riik saaks rünnata ballistiliste rakettide stardipaiku Venemaal ja Venemaa okupeeritud aladel.

Ukraina on kasutanud oma territooriumil toimuvates sõjalistes operatsioonides Muski ettevõtte SpaceX Starlinki satelliitsidevõrku, kuid see ei tööta Venemaa territooriumil.

Ukraina ametnike sõnul võimaldaks Starlinki ühenduse laiendamine Venemaale Ukrainal rünnata Venemaa raketistardipaiku.

Aviation Weeki andmetel teatas Stubb juba septembrikuu alguses Pariisi kosmose tippkohtumisel, et palub Muskil lubada Ukrainal kasutada laialdasemaid Starlinki ühendusi.

Venemaa õhurünnakutes Kiievi energiataristule hukkus neli inimest

Venemaa kolmapäeval kogu öö ja päeva kestnud õhurünnakutes Kiievi energiataristule sai surma vähemalt neli ja vigastada kaheksa inimest, teatas ajaleht Kyiv Independent.

Õhuhäiresireenid undasid Kiievis üle 20 tunni, mis on üks pikemaid pidevaid rünnakuid, millega pealinn on alates täiemahulise sõja algusest silmitsi seisnud. Venemaa lakkamatu rünnaku tagajärjel kattus linn paksu põlengusuitsuga.

"Alates suvest ei ole olnud praktiliselt ühtegi päeva, mil vaenlane poleks energiataristut rünnanud. Kuid selline massiivne ja kombineeritud rünnak toimus esimest korda pärast eelmise küttehooaja lõppu," ütles peaminister Sergi Koretskõi.

Ukraina suurim eraenergiafirma DTEK teatas, et Venemaa öine rünnak kahjustas energiataristut ja põhjustas elektrikatkestusi.

"Taastasime elektriühenduse 8000 kliendile Kiievi vasakkaldal ja avariimeeskonnad jätkavad tööd," seisis ettevõtte avalduses.

Riiklik võrguoperaator Ukrenerho teatas samuti elektrikatkestustest Kiievis ja Kiievi oblastis, aga ka teistes piirkondades ja soovitas elanikel lükata edasi suure võimsusega elektriseadmete kasutamine.

President Volodõmõr Zelenski kinnitas, et pealinna energiataristu oli Venemaa rünnakute peamine sihtmärk.

"Iga tõrjerakett päästab tõesti elusid. Ja mida lähemale talvele, seda rohkem on sellist kaitset vaja. Peame tegema kõik, et Venemaa panus ballistilisele ja drooniterrorile end ei õigustaks," sõnas Zelenski.

Venemaa rünnak kahjustas muu hulgas Trõpilja soojuselektrijaama Kiievi oblastis. Riiklik energiatootja Centrenergo teatas, et jaama tootmisseadmed said kahjustada, kuid ei avaldanud turvakaalutlustele viidates täpsemaid üksikasju.

"Meie esimene prioriteet on nüüd hinnata seadmete seisukorda ja määrata kindlaks vajalike tööde ulatus," ütles Centrenergo tegevjuht Sergi Išatšenko.

"Niipea kui julgeolekuolukord lubab, alustavad meie spetsialistid remonditöödega," lisas juhataja.

Kohaliku aja järgi kell 17.40 teatas Ukrenerho esimestest erakorralistest elektrikatkestustest Kiievis.

"Erakorralised elektrikatkestused häirisid ka ühistransporti Kiievis, kus voolukatkestuste tõttu peatati maapealne elektritransport Ševtšenkivskõi ja Holosijivskõi rajoonis," teatas Kiievi linna riiklik administratsioon.

Samuti peatati trammiliiklus.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1900 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 535 870 (+1900);

- tankid 12 388 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 464 (+1);

- suurtükisüsteemid 50 555 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2174 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1683 (+1);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2803 (+14);

- operatiivtaktikalised droonid 541 383 (+1288);

- tiibraketid 5126 (+5);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 155 887 (+524);

- eritehnika 4774 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.