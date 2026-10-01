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Soodes on tänavu rohkelt jõhvikaid

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Soodes on tänavu rohkelt jõhvikaid ja ka väga palju korjajaid. Osa soid on sadude tõttu aga väga märjad, teised äärtest tühjaks korjatud, mistõttu tuleb rohke saagi nimel tihti ette võtta ka pikem teekond.

Jõhvikauurija Kristel Vilbaste sõnul on jõhvikaid soos sellel aastal palju ja seetõttu jõuab ka korjajaid, eriti suurlinnade läheduses, sohu rohkelt. Nii ka Laeva soos.

"Eespoolt on kõik tühjaks korjatud, peab ikka väga kaugele minema. Ma vennaga just rääkisin, ta ütles, et Nigula rabas Läti piiri ääres, on alanud lätlaste jõhvikaturism. Tullakse suurte bussidega korjama ja tegelikult isegi Nigula raba, mis on kaitseala, on ikkagi täiesti marjadest tühi," rääkis Vilbaste.

Ohtralt Jõhvikaid ja korjajaid on ka Emajõe-Suursoos. Näiteks on tuldud kohale lausa mitme paadiga.

"Jalaga ma küll ei lähe kunagi. Ma üks kord olen käinud, ütlesin aitäh. Väga raske välja tulla. See on ikkagi soo. Ega ma terve päev ei ole. Korjan viis kuni kuus ämbrit, nii et aitab endale ja lastele," ütles marjuline Jekaterina.

Paadiga sohu saabujaid võib Peipsi toidu eestvedaja Tauno Laasiku sõnul näha praegu iga päev. Tänagi oli Emajõe-Suursoos kaldal seisvaid paate omajagu.

"Paljudele on see hobi, aga on ka päris palju inimesi siin soo ääres, kes elavad, kes korjavad endale talvist elatisraha. Nad on sellised tõsised meistrid, need võivad 100 liitrit päevas ka korjata. Paadiga on selles mõttes mugav, et kui sa korjad palju jõhvikat, siis seda on raske välja viia. Paadiga on mõnus, jõhvikas on kohe jõe ääres lähedal, võtad kartulikoti selga või suhkrukoti ja viskad paati. See on põhiline. Ja teine asi, paadisõit on puhas romantika ju," rääkis Laasik.

Kuigi Emajõe-Suursoos on veetase sellel aastal madal, siis päris kuiva jalaga soost siiski välja ei pruugi saada. Kristel Vilbaste sõnul on mitmetes soodes olukord keerulisemgi, kuna vett on rohkelt.

"Mida ma panen südamele, et kuna see aasta on tõesti väga veerikas aasta ka, siis tasuks panna esiteks pikemad kummikud jalga ja võtta mitte kaasa valge ämber, vaid võtta mingisugune helkur kaasa või helkivad riided, sellepärast et otsimine hakkab ikka enamasti meil pimedas, ja enne kui raba peale lähete, vaadake tagasi ka, vaadake mõni kõrgem puu, mille järgi välja tulla, sest muidu ei tasu see saak ära," sõnas Vilbaste.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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