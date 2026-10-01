Netanyahu ja Modi ülistasid katastroofi ära hoidnud Flydubai pilooti

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja India valitsusjuht Narendra Modi kiitsid kolmapäeval flydubai indialasest pilooti Smit Machchhari, kes suutis hoolimata kaaspiloodi noarünnakust ära hoida lennuk alla kukutamise.

Kolmapäeval Dubaist Tel Avivi teel olnud lennuki kaaspiloot, kes väidetavalt soovis lennuki alla kukutada, pussitas Machchhari, kuid viimane suutis siiski kokpiti ukse avada ja abi kutsuda ning lennuk maandati ohutult Saudi Araabias.

"Ta päästis 174 inimese elu, sealhulgas Iisraeli kodanike ja teiste riikide kodanike elu," ütles Netanyahu ühismeedias avaldatud postituses. "Kõik reisijad on väljaspool ohtu," ütles ta varem oma büroo avaldatud videoläkituses.

Lennul olnud reisijad jõudsid juba kolmapäeval turvaliselt Iisraeli.

India peaminister Narendra Modi kiitis Machchhari neljapäeva varahommikul X-is avaldatud postituses, nimetades teda kangelaseks.

"Seistes silmitsi äärmise ohuga ja olles ise raskelt vigastatud, näitas ta tohutut vaprust ning vankumatut otsustavust kaitsta teiste inimeste elu. Tema vaprus aitas päästa sadu elusid ja hoida ära suure tragöödia," ütles Modi.

India võimud Saudi Araabias teatasid, et Machchhar saab Loode-Saudi Araabias asuvas Tabuki linnas, mille lennuväljale lennuk maandati, haiglas vajalikku arstiabi ning nad on ühenduses tema perekonna ja Saudi Araabia võimudega, et pakkuda kogu võimalikku abi. India saatkond Saudi Araabias teatas X-is, et Machchhari seisund on väidetavalt stabiilne.

India finantspealinnast Mumbaist pärit Machchharile tehti pärast juhtumit operatsioon, teatas India ajaleht Hindustan Times. Machchhari LinkedIni profiili kohaselt töötas ta India lennufirmas SpiceJet enam kui 11 aastat, enne kui liitus flydubaiga.

This man is a hero.



Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.



Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door - allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026

Konflikti taust teadmata

Pilootide vahelise konflikti põhjus ei olnud selge. Flydubai teatas avalduses, et juhtumi tegelikud põhjused on endiselt teadmata, ning hoiatas ennatlike oletuste eest. Samuti peatas ettevõte uurimise ajaks lennud Iisraeli ja Iisraelist.

Netanyahu kirjeldas juhtunut kui äärmiselt tõsist julgeolekuintsidenti ning ütles, et Saudi Araabia võimud küsitlevad flydubai lennu FZ1073 kaaspilooti. Ta lisas Iisrael jõuab lennuki allakukutamise katses osalenud kaaspiloodi juhtumi juurteni ning Iisrael võib juhtunu uurimises osaleda.

"Me jõuame selle ründaja juhtumi juurteni – kas tal olid kaasosalised, kas Iraan oli selle taga. Ma arvan, et saame sellest väga kiiresti teada," ütles Netanyahu telekanali Fox News saatejuhi Sean Hannity intervjuus saatele "Hannity".

Iisraeli ametnikud ütlesid varem, et Dubai ja Tel Avivi vahel lennanud FZ1073 pardal toimunud rünnaku motiivi alles uuritakse.

Hannity küsis Netanyahult, kas on mingeid märke Iraani seotusest juhtunuga.

"On liiga vara seda öelda. Ründavat pilooti ... uuritakse praegu Saudi Araabias. Ma arvan, et ta viiakse Araabia Ühendemiraatidesse, kust ta pärit on, või vähemalt kust ta lahkus ja lendu alustas. Me jälgime seda uurimist ning võimalik, et osaleme ka selles uurimises," ütles Netanyahu.

Lennuk langes poole minutiga 4000 meetrit

Kokkupõrge algas sellest, kui kaaspiloot pussitas pilooti, mille tagajärjel sööstis lennuk vähem kui 30 sekundiga ligi 14 000 jala (4267 meetri) võrra allapoole.

Ehkki Machchhar varises verisena põrandale, suutis ta vajutada nuppu, mis avas kokpiti ukse, ütles Netanyahu pressiesindaja Reutersile. See võimaldas reisijatel ja meeskonnal kaaspiloodist võitu saada ning lennuki pardal olnud teisel flydubai pilootide paaril lennuk Saudi Araabias Tabuki lennuväljale maandada.

Я думаю, мы пока ещё не вполне понимаем, свидетелями чего стали сегодня в истории с самолётом FlyDubai, летевшим в Тель-Авив и экстренно приземлившимся в Саудовской Аравии.

Помните, как 9/11 в четвёртом захваченном исламистами самолёте пассажиры попытались дать им отпор, и потому… — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 30, 2026

Reisija: kokpitis võideldi elu ja surma peale

Lennuki pardal olnud reisija Almog Italie rääkis Reutersile, et juhtumi alguses tundus talle nagu läbiks lennuk tohutut turbulentsi, enne kui ta mõistis, et kokpitis toimub elu ja surma peale võitlus. Italie kirjeldas, kuidas reisijad jooksid salongi etteotsa ning kokpiti ukse ees valitses segadus.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

"See laskus umbes 20–30 sekundit, siis stabiliseerus, hakkas uuesti laskuma ja stabiliseerus jälle. Siis nägime, et lennuki eesotsas, otse kokpiti ees, on inimesed," rääkis ta Reutersile. "Lennuki eesotsas olnud meeskonnaliikmed ja reisijad võtsid olukorra enda kontrolli alla ning said mõlemad piloodid enda kontrolli alla."

Iisraeli peaministri büroo pressiesindaja Doron Spielman ütles, et vigastatud kapten, kes oli verine ja lamas põrandal, kasutas "oma viimaseid jõuvarusid", et vajutada kokpiti ukse avamisnuppu.

"Sel hetkel tormasid mõned reisijad, kes said aru, et midagi toimub, ettepoole ja sisenesid piloodikabiini. Nad nägid vigastatud pilooti maas ning teist … ründavat pilooti, kes seisis juhtpaneeli kohal ja tagus juhtpaneeli," ütles ta.

Üks reisija sai ründajast jagu, ütles Spielman.

Reuters nägi pardal filmitud videot, mis jäädvustas juhtumi järel tekkinud olukorra. Selles on näha kaht vigastatud meest põrandal lamamas, mõlemad verised. Kaadri tagant kostev heebreakeelne hääl ütleb, et üks neist on piloot, "keda nad püüdsid tappa". Teine kaadri tagant kostev hääl nimetab teist meest ründajaks. Ta lamab külili ning tema õlal on näha kolme triipu, mis näitavad, et tegemist on kaaspiloodiga.

"Meid rünnati just sellel lennukil, nad püüdsid pilooti tappa ning me võtsime meeskonna üle kontrolli," ütleb verise näoga musta särgiga mees.

Teine mees ütleb: "Me seisame siin, keegi ei pääse piloodiuksest läbi."

Varumeeskond võttis juhtimise üle

Pardal viibinud flydubai varumeeskond võttis lennuki juhtimise üle ja maandas selle turvaliselt Tabuki lennujaamas (TUU), ütles flydubai pressiesindaja.

Sama rääkis ka Italie: "See oli päris hirmutav, kuid mitte kaua. Enamik reisijaid säilitas rahu ja toetas üksteist väga. Kui me siis Saudi Araabias maandusime, võeti meid väga-väga soojalt vastu – seal oli palju meditsiinitöötajaid, toitu ja kõike muud, mida meil vaja oli. Nüüd ootame lendu tagasi Tel Avivi," ütles ta.

Remember the passenger who casually told Netanyahu he took control of the Flydubai plane?



Yeah there was a lot more to that story.



Yaniv Hayun says he put the attacking co-pilot in a chokehold, dragged him out of the cockpit, then jumped back in and pulled up on the controls… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 30, 2026

Lennujälgimissaidil Flightradar24 avaldatud lennu taasesitus näitas, et lennuk lendas Saudi Araabia kohal 34 000 jala kõrgusel läände, kui laskus 30 sekundiga rohkem kui 14 000 jalga, enne kui võttis suuna loodesse. Lennuk sisenes korraks Jordaania õhuruumi, seejärel naasis Saudi Araabia õhuruumi ja lendas Tabukisse.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles, et rünnakukatse "nurjus üksnes tänu mitme Iisraeli reisija kangelaslikkusele, kes tormasid kokpitti, said terroristist jagu ning taastasid oma kätega kontrolli lennuki üle, andes selle üle pardal viibinud täiendavale lennumeeskonnale".

"Meie esialgse info kohaselt oli terroristil üksainus eesmärk: lennuk alla kukutada," ütles ta avalduses.