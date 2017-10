"Täna kell 11 Tallinna kesklinnast leitud Laura Liisi tervislik seisund on hea, sellepärast pole põhjust muretseda. Ta ei olnud öösel lageda taeva all, tal olid korralikud elutingimused ajal, kui ta oli kodust eemal," ütles Randlaine.

Seda, kus tüdruk täpsemalt omale öömaja leidis, ei soovinud Randlaine öelda.

"Ta on väga nutikas tüdruk, ta oli enda jaoks planeerinud koha, kus ta saab turvaliselt ööbida, nii et keegi temast ei tea ja meile teada ei anna," märkis Randlaine.

Politseiniku kinnitusel oli ka tegelikkuses tegemist turvalise kohaga ning tüdruku eesmärk oligi kadunud olla.

"Tegu on 10-aastase lapsega, kes ei pruukinud täpselt endale aru anda, kui mastaapne operatsioon on tema leidmiseks käivitatud ja kui mures on kogu Tallinn tema pärast. Aga ta on ikkagi 10-aastane laps, kes mingil põhjusel ei tahtnud koju minna ja tahtis tunda ennast turvaliselt kuskil mujal," lisas ta.

Randlaine rääkis, et tüdruk oli välja lülitanud oma mobiiltelefoni ja tegi kõik selleks, et politseil oleks raske teda leida.

Laps näljas polnud

Õnneks ei sattunud Laura Liis nende kahe päeva jooksul otsesesse ohtu. Näljas tüdruk ei olnud ja leides oli tema tervislik seisund igati korras.

"Tüdruku leidmisega ei ole see lugu meie jaoks veel lõppenud. Meie partnerid lastekaitsest ja kohalikust omavalitsusest tegelevad lapse ja tema perega edasi, et leida vastused küsimustele, miks ta ikkagi sellisel viisil otsustas kodust lahkuda ja mitte endast teada anda," rääkis Randlaine.

Randlaine märkis, et tegemist ei ole otseselt probleemse perekonnaga, aga selliste kadumiste taga on sageli probleemsed peresuhted.

Tüdruku otsimisega tegeles lisaks kaheksale politseinikule sadamas ka 26 vabatahtlikku reservpäästerühmast. Samuti tuli pärast "Aktuaalse kaamera" otse-eetrit appi last otsima 15 vabatahtlikku tsiviilisikut. Aga ring politseinikest ja inimestest, kes tema otsimisega kaks päeva tegelesid, oli oluliselt laiem

Ühtlasi tänas Veiko Randlaine inimesi saadetud vihjete eest.

"Jah, alati ei pruugi need vihjed olla õiged, aga alati tuleb märgata ja teatada ning sellest üldjuhul on ka politseile abi," lisas ta.