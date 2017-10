"Kuulsin ühest Jüri Ratase esinemisest, et ta ei luba mulle edaspidi palka maksta, ehk teisiti öeldes laseb mu lahti. Ma olen varemgi tunnetanud et tööleping oli vaid minu äraostmiseks. Varem jäeti küll mulje, et erakond täidab justkui kohust oma asutaja ees," kommenteeris Savisaar ERR-i uudist.

"Muide, eelmiste riigikogu valimiste vanast rasvast elatakse Toompeal veel tänini," lisas ta.

Savisaar võib parteipoolsest rahalisest toest ilma jääda. Erakond maksab praegu Savisaarele ajaloonõuniku palka.

Kas Keskerakonnal tuleks nüüd pärast neid valimisi otsustada, et lõpetatakse Savisaarele palga maksmine, küsis "Aktuaalne kaamera" pärast tulemuste selgumist erakonna esimehelt, peaminister Jüri Rataselt.

"No valimisööl vaevalt nüüd Keskerakond seda hakkab otsustama," vastas Ratas.

Täpsustavale küsimusele, et mis saab siiski hiljem, vastas erakonna juht järgnevalt: "Ma olen kindel, ma arvan sellises seisus, kus erakonna liige on valinud poliitilises mõttes täiesti teise tee, selline lepinguline suhe vist ei ole enam väga mõistlik ehk siis seda otsustab juhatus. Kuna see oli toona juhatuse otsus, siis ma soovin, et see on ka seekord juhatuse otsus."

Seepeale nentis Ratas, et seega võivad mingid muudatused kindlasti tulla.

Keskerakond sai pühapäeval toimunud valimistel Tallinna 79-kohalisse linnavolikokku 40 kohta ehk säilitas enamuse. Keskerakonna kunagine juht Edgar Savisaar aga pääses volikokku isikumandaadiga, kuid tema valimisnimekiri künnist ei ületanud.