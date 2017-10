Kolga mõisa seinamaalingute alt paljastusid varasemad dekoorid

Kolga mõisahoone, De la Gardie'de ja Stenbockide suurvalduste keskus tundub olevat rauges puhkeasendis, kuid lohakalt elegantne hoone oskab üllatada.

1820ndatel lisatud tiibadest põhjapoolne on läbi kahe korruse kõrguv kabel või kirik. Selle viimistlust on peetud kõrgklassitsismi esinduslikemaks näiteks.

Eesti Kunstiakadeemia uuringud leidsid nähtaval oleva dekoori alt aga lillemaalingud. See tähendab, et pealmine ruumilahendus on hilisemast ajast kui 1820ndad.

"Leides seda alumist maalingukihti, lükkub see ju palju hilisemasse perioodi. Ja arvestades selle maalingu kõrget kvaliteeti ja erinevaid asjaolusid - näiteks perelegendi, mis selle kabeli teooria seob sellise ekstravagantse markantse tegelasega nagu Eric von Stenbock, saigi püstitatud hüpotees, et ei olegi tegemist klassitsistlikku perioodi kuuluva maalinguga, vaid sajandilõpu ja Eric von Stenbockiga kõik see siduda," rääkis kunstiakadeemia dotsent Hilkka Hiiop "Aktuaalsele kaamerale".

Eric von Stenbock veetis enamuse oma elust Inglismaal ning oli dekadenlik luuletaja, õudusjuttude autor ning seltskonnategelane. Ta oli Oscar Wilde'i kaasaegne, kuigi on vaieldav, kas nad lävisid.

William Butler Yeats tundis Stenbocki, pidas tema luulet küll viletsaks, kuid meenutas teda hea sõnaga.

Stenbock veetis paar aastat Kolga mõisas pärast oma vanaisa surma 1885. aastal. Pole välistatud, et läbi kahe korruse ulatuv kabel rajati just tema sealviibimise ajal.

"Perelegendi järgi just tema olevat olnud see, kelle ajal see ruum kabeliks tehti ja see maaling sinna tekkis," ütles Hiiop.

Eric von Stenbock oli loonud endale isikliku religiooni - segu budismist, katoliiklusest ja puuslikukummardamisest.

Praegune kolmemõõtmelise krohvikipsi segu üleminek sama motiivi kordavaks maalinguks viitab tõepoolest ettekujutlusvõimelise dändi mõttevälgatustele.