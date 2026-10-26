ERR Iisraelis: opositsioon loodab valimistel endisele armeejuhile Eisenkotile

Teisipäeval Iisraelis toimuvate üldvalimiste peamiseks küsimuseks on, kas pikka aega riiki juhtinud Benjamin Netanyahu jätkab peaministrina või valib Iisrael mõne uue suuna. Opositsioon on lavale toonud värske tugeva tegija, endise armeejuhi Gadi Eisenkoti.

Suurimaks rivaaliks Netanyahule on saanud vaikne, meediat vältiv ja Iisraeli poliitikas suhteliselt uus tulija – endine sõjaväejuht Gadi Eisenkot. Maroko juutide järeltulija ning esimene mizrahi juut, kes jõudis Iisraeli armee etteotsa, juhtides seda 2015. kuni 2019. aastani. Veel möödunud sajandi keskel pidid Põhja-Aafrika juutide järeltulijad kogema Iisraelis diskrimineerimist.

Suurde poliitikasse tuli ta aasta tagasi asutatud parteiga Yashar, heebrea keeles "Aus", pakkudes tsentristlikku ja sellest paremale jäävat poliitikat. Ehk turvalist alternatiivi Netanyahu paremäärmuslikule koalitsioonile.

"Täna asun ma uuele teele, kavatsusega võtta endale juhiroll, asuda juhtima. Teen kõik vajaliku, et järgmistel valimistel viiksid sionistlikud demokraatlikud erakonnad Iisraeli riigi, mis pärast viimaste aastate sündmusi, eriti pärast 7. oktoobri ränka ja sügavat läbikukkumist, mis mõjutab veel ka meie tulevasi põlvkondi, põhjaliku taastumise teele," lausus Eisenkot.

Samas ei ole Eisenkot leebe käega mees. Endise armeejuhi sõnul on Netayahu olnud julgeolekuküsimustes liiga pehme.

Kui USA president Donald Trump teatas juunis, et Iisrael ja Iraan on leppinud kokku rünnakute lõpetamises ja Netanyahu sellest ka kinni pidas, oli otsusele vastu ligi 70 protsenti juutidest. Eisenkoti sõnul oli see kinnituseks Netanyahu nõrkusest ja muidugi ei anna ta peaministrile andeks 7. oktoobrit. Iisraeli kaitsejõududes sai Eisenkot tuntuks heidutusstrateegiaga, mis nägi ette äärmusrühmituste ründamist äärmiselt ja ebaproportsionaalselt purustava jõuga.

"Viis, kuidas Iisraeli täna juhitakse, on ohtlik. See ei ole üldine hoiatus. See on vahetu ja konkreetne hoiatus. Me peame ärkama, enne kui on liiga hilja," ütles Eisenkot.

Palestiina riiki ta isegi kaugemas tulevikus võimalikuks ei pea. Hiljutised juudiasunike rünnakud lääne diplomaatide ja ajakirjanike vastu on Eisenkot hukka mõistnud, samas toetab ta juudiasunduste rajamise jätkamist okupeeritud Läänekaldale.

Oma põhimõtete eest on Eisenkot maksnud ka vere hinnaga. 7. oktoobri järel on Gaza missioonidel surma saanud kaks tema poega ja kaks vennapoega.

Eisenkot on öelnud, et parlamendi palestiinlastest poliitikutega ta koostööd tegema ei hakka, samamoodi on ta välistanud koostöö Benjamin Netanyahuga. Aga millised on Eisenkoti suhted USA presidendiga, kelle tugi on Iisraeli jaoks kriitilise tähtsusega?

"Muide, kas teil on olnud kontakte USA presidendi Trumpiga? Kas olete temaga hiljuti rääkinud? Sest praegu tundub, et Trump kõhkleb Netanyahu avaliku toetamisega," küsis Eisenkotilt Kan Newsi saatejuht Tal Berman.

"Hindan kõrgelt seda, et ta ei sekku nendesse valimistesse. Ta ilmselt mõistab ja näeb tegelikke küsitlustulemusi, mitte neid, mida kajastab Channel 14. Peale selle austab ta Iisraeli demokraatiat. Hindan väga, et ta ei ole valinud ühtegi osapoolt toetamiseks," vastas Eisenkot.

Arvamusküsitlused näitavad, et Netanyahu ja Eisenkoti leeri vägikaikavedu on väga tasavägine ja ees ootavad koalitsioonikõnelused.