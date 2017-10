"Tähise saamine on suur kiitus Eesti toiduainesektorile. See näitab, et oskame teha tooteid, mis väärivad tunnustust kogu Euroopas," ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

"Kaitstud geograafiline tähis muudab toote väärtuslikumaks ja see tuleb kindlasti kasuks toote eksportimisel ja konkurentsivõime parandamisel. See teavitab tarbijaid toote valmistamise tehnoloogiast, omadustest ja eripärast," lisas Tamm.

Estonian Vodka on kaitstud geograafiline tähis (KGT) viinale, mille valmistamisel on kasutatud Eestis kasvatatud toorainest valmistatud etüülalkoholi ning Eesti päritolu vett. KGT Estonian Vodka registreerimisega tohib seda sõnapaari kasutada toote märgistusel vaid juhul, kui viin on toodetud tehnilises toimikus sätestatud nõudeid järgides. Teistel Eestis valmistatud viinadel võib edaspidi kasutada väljendeid "Vodka from Estonia", "Vodka made in Estonia" vms.

Euroopa Liidu kvaliteedimärke on kokku kolm: kaitstud päritolunimetus (KPN), kaitstud geograafiline tähis (KGT) ning garanteeritud traditsiooniline eritunnus (GTE). Estonian Vodka geograafilise tähisena registreerimise taotluse esitasid Estonian Spirit OÜ ja Remedia AS ning menetlus on kestnud üle nelja aasta. Nimetuse registreerimisele on toetust avaldanud Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Rukki Selts.