Pärnu Postimees kirjutas, et politsei on kontrollinud Pärnu südalinnas müstiliselt kadunud noormehe otsingutel kõiki versioone. Politsei käis koos vabatahtlikega noormehe elukoha lähedal tühermaal ja kasutas otsingutes ka drooni, kuid tulutult.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo sõnul on kadunud noormehe sõbrad kinnitanud, et Johannesel polnud kadumise ööl kellegagi tüli. Niisamuti pole nad täheldanud, et noormehel olnuks kellegagi pikaaegset vaenu, pigem on teada, et tegemist on vaikse noormehega.