Vene tuumaõnnetuse järel jõudis Eesti kohale ohutu kogus kiirgust

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Venemaa võimud on IRSNile öelnud, et pole oma territooriumil juhtunud tuumaõnnetusest teadlikud. Kasahstani võimudega ei ole instituut veel ühendust võtnud.

Tehisliku radioisotoobi õhku sattumist uurib ka rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA) ning enamik Euroopa riike on teatanud, et tuvastasid nimetatud ajavahemiku õhuproovides ruteeniumit. Aine päritolu on veel teadmata.

