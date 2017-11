Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles teisipäeval, et jälgib alkoholiaktsiisi laekumisi ja kaalub ka võimalust teha ettepanek jätta veebruari algusesse kavandatud aktsiisitõus ära.

Raul Eamets märkis, et arvestades aktsiisi laekumise vähenemist tänavu, alkoholikaubanduse liikumist Lätti ning Soome turistide arvu vähenemist tundub see mõistlik mõte.

"Ma arvan, et kui ette kujutada, kuidas neid makse meil kehtestati, siis ilmselt alguses kõik koalitsioonipartnerid panid paika oma mingid tabuteemad, punased jooned, et neid makse ei tohi puutuda. Lõpuks jäid mingid maksud järele ja nende seast valiti. Loomulikult, sellises olukorras mingisugust mõjuanalüüsi ei toimunud. Tegelikult ei tohiks makse kehtestada ilma sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsimiseta," kommenteeris professor.

Eametsa sõnul peaks eelarve puhul vaatama mitte ainult tulusid, vaid ka kulude poolt.

"Me armastame rääkida, et meil oleks rohkem tulusid vaja, aga kui vaatame avaliku sektori mahtu - just võrdlesin numbreid, kui palju meil on riigisektoris või avalikus halduses inimesi hõivatud, rohkem kui näiteks Taanis, mida loeme väga paksu rahakotiga riigiks -, siis siin on kindlasti arenguruumi," rääkis ta.

Eametsa hinnangul peaks valitsus loobuma tabudest ja vaatama maksusüsteemi üle.

"Ma arvan, et tuleks ikkagi vaadata otseste maksude teemat ja loobuda tabudest. Ärme lähtu sellest, et nendest maksudest me ei räägi, makse ei tohi puudutada. Vaatame maksusüsteemi üle ja puudutame mõningaid tabusid," sõnas Eamets.

2014. aastal laekus alkoholiaktsiisist riigieelarvesse 220 miljonit eurot, aasta hiljem 222 ning mullu 251 miljonit eurot. Tänavu üheksa kuuga oli alkoholiaktsiisist laekunud aga 162 miljonit eurot.

Kui võrrelda tänavusi mulluste laekumistega, siis järsk langus toimus selle aasta juulis pärast aktsiiside tõusu. Prognoosi järgi loodetakse tänavu alkoholiaktsiisi koguda 237,6 miljonit eurot. Üheksa kuuga oli sellest täidetud 68 protsenti.