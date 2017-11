Olukord Haapsalu turul tekitab nurinat

Rõskel novembrihommikul on Haapsalu turuplats inimtühi. Mõned müüjad, kes seal olid, ei soovinud kaamera ette jääda. Kiidusõnu siin valitsevate olude kohta ei jätkunud aga kellelgi. Plats on küll tänavu värskelt asfalteeritud, kuid uued katusealused on väiksemad kui vanad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haapsalu linnavolikogu opostisiooniliige Lauri Luik (RE) ütles, et on taunimismväärne, et linnal pole olnud konkreetset kava turu arendamiseks.

"Kui 2014. aastal otsustati, et linn võtab selle turu vedamise enda peale, Jaanus Karilaid (KE) nõukogu esimehena ütles tol korral, et teeme selle asja kiiresti ära, siis meie mure ongi selles, et kolme aastaga pole suudetud seda ära teha," lausus Luik.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul ei vasta tõele, et turgu on arendatud juhuslikult.

"Kõik sõltub ju finantsidest ja kui sul raha ei ole, siis ei saa ka tööd teha nii, et see katuseraha tuli alles selle aasta alguses, linnavolikogu lisaeelarvega andis raha kevadel ja suvel oli Haapsalus väga palju muid töid nii, et seda asfalteerimist saada, see oli juba iseenesest kunst," rääkis linnapea Sukles (valimisliit HaRi).

Sukles ütles, et järgmisel aastal on plaanis ehitada turule juurde kümne kuni 15 tuhande euro eest müügiputkasid. Moodsa siseturuhoone ehitamine oleks tema sõnul aga väga kulukas ja selleks lootust pole. Suklese sõnul ei vasta tõele ka spekulatsioon, et hiljutine turujuhi vahetus on seotud eelmise turuperenaise poolt turu kohta tehtud kriitikaga.