Jahirahu on jahimeeste omaalgatuslik kokkulepe, mis tänavu sõlmiti juba 25. korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jahirahu sõlmimisega tahab Jahimeeste Selts tähelepanu juhtida sellele, et ka jahipidajad hoolivad metsloomadest ja on oma tegevusega kogukonna teenistuses.

Kuigi ülemaaline jahirahu kehtib vaid jõulupühade ajal, on mõned piirkonnad ise ka pikema rahu kehtestanud.

"Väga paljud inimesed täna linnastuvad ja teevad jahinduse poole pealt otsuseid, vaadates mõnda pilti või lühikest Youtube'i videot ja arvavad, et selline jahindus ongi. Ei ole. Jahimehed on tegelikult keskkonnaorganisatsioon, kes kannab selle eest hoolt, et meil oleks tulevastel põlvedel tore ja tubli ulukifauna nagu meil on täna," rääkis seltsi president Margus Puust.