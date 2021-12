Koos jahirahuga kuulutati välja ka jahisaagi väärtustamise aasta

Jahimeeste jõulurahu traditsioon ulatub Eestis 1993. aastasse. 24.-26. detsembrini kestvat jõulurahu peetakse mõnes jahtkonnas kauemgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on iga jahipiirkonna enda otsustada ja tegelikult, mida aeg edasi, seda rohkem me näeme, et kõiki asju ei peagi tänapäeval reguleerima seadused. Jahikogukonnad on läinud nii tugevaks, et neid otsuseid tehakse koos ja neid täidetakse koos. Ja isegi, kui see ei tulene seadusest, aga tuntakse, et see on õige, siis seda tehakse," rääkis Eesti jahimeeste seltsi president Margus Puust.

Jahirahu väljakuulutamisel õhtul öeldi välja ka see, et järgmine aasta on jahisaagi väärtustamise aasta. Margus Puusti sõnul on oluline, et inimesed oskaksid jahisaagist lugu pidada. Puust ütles, et jahisaagi väärtustamine on sobiv jätk lõppevale teema-aastale "Jahikoda korda", kus keskenduti esmatöötluskohtade kordategemisele.

Terevisiooni teema-aasta uudis