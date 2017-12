IT-spetsialistid soovitavad kõigil paroolid ära vahetada

Kui kodus ukselukku iga paari aasta tagant ei vaheta, siis internetis kasutavaid paroole peaks umbes sellise sagedusega muutma. Reedel avalikuks tulnud leke on arvatust tõsisem, sest rändama pole läinud pelgalt salasõnad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei läinud rändama paroolid, läksid rändama nende kohtade nimed, kuhu nende paroolidega sisse saab, ehk läksid rändama ka kasutajanimed ja osadel juhtudel ka paroolivihjed, et kui sa parooli ära unustad, siis see sait annab vihje ja aitab sul meelde tuletada," rääkis ERR-i IT arendusdirektor Jaanus Lillenberg.

Tehnoloogiaportaali Geenius peatoimetaja Hans Lõugas ütleb, et paraku on paroolindusse vastuolu sisse kodeeritud - parool peab olema piisavalt keeruline, ent samas inimesele meeldejääv.

"Viimased turvauurijate soovitused - tehke selline parool, mis koosneb mitmest sõnast - neli kuni viis sõna, pange kasvõi tühik vahele. Siit tuleb loogiline järeldus, et ma teen mõne lause, siis on juba salalause. Samas see ei tohiks olla loogiline lause, näiteks midagi sellist, mida minu kohta võidakse ära arvata. Mida absurdsem lause ja erinevad sõnad, seda parem on," selgitas Lõugas.



Tallinna Polütehnikumi veebiarenduse õpetaja Sander Klausen tõi näite, et võtta lause "Kevadest" "kui Arno isaga koolimajja jõudis" ja sinna kirjutada järgmiselt: Ku1 Arn0 isaga kool1majja jõUdis.

Kes parooli vahetades kahtleb, kas uus parool on piisavalt turvaline, võib seda kontrollida spetsiaalselt selleks loodud lehekülgedel, näiteks howsecureismypassword.net.

Sealt saab vastuse, kui kaua ühe või teise salasõna lahtimuukimiseks aega kulub.