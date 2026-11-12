Florida rannikul saadeti merepõhja legendaarne ookeanilaev

USA Florida osariigi rannikul saadeti kolmapäeval toimunud tseremooniaga merepõhja suurim Ameerikas kunagi ehitatud reisilaev ja maailma kiireim ookeanilaev SS United States, millest peaks saama maailma suurim kunstlik riff mereelustiku elupaiga ja veealuse vaatamisväärsusena sukeldumishuvilistele.

Aasta kestnud ettevalmistustööde lõppakord leidis aset 75 aastat pärast laeva vettelaskmist. Sündmust näidati otseülekandes, kus õhuvaated paljastasid kunagise uhke laeva roostes kere, millelt olid eemaldatud kaks korstent. Laev vajus vaikselt ja aeglaselt Mehhiko lahe rahulikku vette, kuni meri selle endasse neelas.

Peaaegu 300 meetri pikkust laeva ümbritsesid pealtvaatajad ja ohutust tagavad meeskonnad kümnetel puksiiridel ning lõbusõidulaevadel, mis saatsid ookeanilaeva tema viimsel reisil avamerele.

Selleks ajaks olid töölised mitu kuud tegelenud laevalt kõikide keskkonda ohustavate materjalide, sealhulgas kütusejääkide, juhtmestiku, klaasi, ventilatsioonitorustiku ja muude mittemetallist esemete eemaldamisega. Samuti kõrvaldati kõik, millesse sukeldajad võiksid vee all kinni jääda.

Seejärel lõigati laevakere ja tekkide eri osadesse kindla plaani järgi avad, et tagada laeva aeglane, tasakaalustatud ja ühtlane uppumine. Projekti korraldajate veebilehel avaldatud teabelehe kohaselt laeva uputamisel lõhkeainet ei kasutatud.

Samuti rajati laeva 12 korruse ehk teki vahele läbipääsud, et mereelustik saaks merepõhjas laeva sees ja ümber areneda.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, jääb 20. sajandi väärikas laev Mehhiko lahe põhjas püstiasendisse, umbes 55 meetri sügavusele Florida osariigis asuva Destini rannikust umbes 22 meremiili (41 kilomeetri) kaugusele. Destin on kuurortlinn ja harrastuskalastajate seas populaarne paik, mis on tuntud oma valgete liivarandade ja smaragdrohelise vee poolest. Korraldajate sõnul jääb laeva ülemine tekk umbes 15 meetri sügavusele veepinnast.

After several hours, the SS United States, an ocean liner, is intentionally sunk off the coast of Florida to become the world's largest artificial reef. https://t.co/DwvU2Njf0f — CSPAN (@cspan) November 12, 2026

Uppumine kulges aeglaselt

Laeva uputamine algas kohaliku aja järgi umbes kell 13, kuid protsess kulges nii aeglaselt, et päikeseloojanguks oli suurem osa laevakerest endiselt veepinnast kõrgemal. Laev seisis peaaegu liikumatult, ümbritsetuna lähedal asuvate aluste vilkuvatest tuledest.

Mitu tundi tõusis veepiir laevakerel vaid mõne sentimeetri kaupa. Seejärel hakkas laev kiiremini vajuma, sest vesi tungis alumistele tekkidele lõigatud avadest sisse ja ujutas sisemuse üle. Viimastel hetkedel näitas otseülekanne, kuidas laev vajus järsult vasakule küljele, pöördus seejärel sujuvalt külili ning kadus vee alla.

Projekti korraldajate esindaja Warren Jones, kes jälgis uppumist vaatluslaevalt, ütles, et pärast seda, kui laeva siseruumid on täielikult veega täitunud, kulub SS United States'il merepõhja jõudmiseks tõenäoliselt 30–60 minutit.

Historic ocean liner SS United States to be sunk off Florida to become artificial reef https://t.co/QI5pzQBzw3 — Reuters (@Reuters) November 11, 2026

SS United States oli edumeelsuse sümbol

SS United States oli Teise maailmasõja järgsete ookeanireiside luksuse ja insenerikunsti sümbol. Laev vedas üle Atlandi ookeani rikkaid ja kuulsaid inimesi kiirusega, mida pole tänini ületatud. Teenistusest arvati see välja 1969. aastal, kui hakkas järsult kasvama kommertslennureiside populaarsus.

Enne kasutusest kõrvaldamist oli SS United States tuntud selle poolest, et vedas alates 1952. aastast kuni 1969. aastani USA ja Euroopa vahel kuninglikest perekondadest pärit inimesi ning kuulsusi.

Laevaga ületas Atlandi ookeani ka noor Bill Clinton, kellest hiljem sai USA president. Laeval olid reisinud ka endised presidendid Harry Truman, Dwight Eisenhower ja John Kennedy.

HISTORIC SS UNITED STATES MEETS ITS NEW FATE: The iconic SS United States began its journey to the bottom of the Gulf on Wednesday, where the massive 74-year-old ocean liner will become the world's largest artificial reef. Check out the historic ship as it begins its final voyage off the coast of Destin-Fort Walton Beach, Florida. #history #us #florida #ship — FOX Weather (@foxweather) November 11, 2026

Laeva pardale astusid selle tegutsemisaastate jooksul ka sellised kuulsused nagu Marlon Brando, Coco Chanel, Duke Ellington, Salvador Dalí, Walt Disney, Judy Garland ja Cary Grant.

Laeva taheti uputamisest päästa

Laev seisis Philadelphias kai ääres peaaegu 30 aastat ning näis olevat määratud vanarauaks müümisele. Seejärel sekkusid Florida osariigi loodeosas asuva Okaloosa maakonna võimud ja ostsid laeva 13 miljonit dollarit maksma läinud projekti raames.

"Me töötasime aasta aasta järel selle nimel, et laev ei satuks vanarauaplatsile," ütles Jones, kes sõitis laevaga poisikesena ning esindab organisatsiooni SS United States Conservancy. See organisatsioon müüs laeva Florida osariigi Okaloosa maakonnale.

The SS United States left its Philadelphia pier on February 19, 2025 arriving in Alabama at the beginning of March after a 12-day tow. In Mobile, AL, crews removed hazardous materials and dismantled some superstructure elements. Video courtesy Capt. Mike Vinik. #SSUnitedStates https://t.co/Q30Kdvg3gC — Titanic New York (@TitanicNewYork) October 18, 2026

Pärast USA rannavalve ja teiste ametiasutuste loa saamist pukseeriti laev Alabamas Mobile'is asuvasse laevatehasesse, kus see valmistati ette merre uputamiseks, viies sellel läbi puhastus- ja keskkonnaohutusega seotud tööd. Esmaspäeval alustas laev oma viimast teekonda Alabamast Florida osariigi Destini ranniku suunas.

Aktivistid võitlesid edutult selle nimel, et sadu kordi üle Atlandi ookeani sõitnud ajalooline ookeaniliinilaev säilitataks muuseumina. Ehkki neil ei õnnestunud seda uputamisest päästa, rajatakse maismaale siiski muuseum, kus tutvustatakse laeva ajalugu.

Enne seda, kui Okaloosa omavalitsus laeva ostis, tehti mitu ettepanekut anda sellele uus elu muuseumi või ujuva hotellina. Kõik need plaanid kukkusid aga läbi.

Selle asemel seisis laev eri omanike käes erinevates sadamates, samal ajal kui jätkusid kohtuvaidlused.

Ka ühing SS United States Conservancy püüdis korduvalt laeva lammutamisest või uputamisest päästa, kuid edutult. Laeva säilitamise eest seisva ühingu president Susan Gibbs, kelle vanaisa osales ookeaniliinilaeva projekteerimisel, ütles siiski, et tal on hea meel, et SS United States'i lugu jääb edasi elama.

"[Laev] on alati olnud selline häbenematult ameerikalik sümbol, mis toob väga erineva taustaga inimesi kokku," ütles Gibbs USA meediakanalile CBS News.

Laeva uputamiskohas on rohkelt teisi kunstriffe

SS United States saab vee all endale rohkelt seltsi. See liitub enam kui 500 väiksema veealuse objektiga, mis on loodud uppunud laevade ja betoonrajatiste jäänustest. Koos moodustavad need sukeldujate seas populaarse Destin-Fort Walton Beachi kunstlike riffide ala.

Jones ütles kolmapäeva õhtul Reutersile, et mõned vrakisukeldujad valmistuvad juba neljapäeva hommikul ookeanilaeva uppunud jäänuseid avastama minema.

Jones meenutas elavalt oma reisi laeval, kui ta oli 1961. aastal kaheksa-aastane ja sõitis koos perega. Ta ütles, et tundis kergendust, nähes laeva lahe põhja vajumas ja mere embusesse jõudmas.