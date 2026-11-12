Trumpi sõnul peaks Vance keskenduma USA siseprobleemidele

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Ühendriigid ei vaja Iraaniga kokkulepet ning asepresident JD Vance peaks keskenduma kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemisele demokraatide juhitud USA linnades.

"Meie eelarve saaks kiiresti tasakaalu, kui see ulatuslik kuritegevus välja juuritaks. Korruptsioon on demokraatide juhtkonnal veres! Me ei vaja kokkulepet Iraaniga. Need ajad on ammu möödas. Meil ​​on nende raha, sadu miljardeid dollareid ja meil on nende väin," kirjutas Trump talle kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Vance püüdis varem Trumpi administratsiooni esindajana konfliktile lahendust leida. Vabariiklasi tabas vahevalimistel aga suur kaotus ning asepresident süüdistas selles USA sõjalist tegevust Iraani vastu. Vaatlejate hinnangul kritiseeris Vance sellega ka Trumpi administratsiooni välispoliitilist kurssi.

Vance'i peetakse üheks võimalikuks vabariiklaste presidendikandidaadiks 2028. aasta valimistel, kuid Trump pole talle veel avalikult toetust avaldanud. Ilma presidendi toetuseta ei pruugi Vance eelvalimisi võita, sest kuigi Trumpi reiting on madal, on ta endiselt vabariiklaste seas populaarseim poliitik ning tal on miljoneid tulihingelisi toetajaid. Samas levivad meedias väited, et vabariiklaste sisevalimistel võivad Vance'i kõrval kandideerida ka välisminister Marco Rubio ja Florida kuberner Ron DeSantis.