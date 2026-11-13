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Terviseamet lubas Tallinna Kiirabil kasutada kaheliikmelisi brigaade

Eesti
Kiirabiauto.
Kiirabiauto. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Terviseamet andis Tallinna Kiirabile 2027. aastaks loa kasutada päevasel ajal kaht vähendatud koosseisuga õebrigaadi.

Terviseameti peadirektor Birgit Lao allkirjastas sel nädalal otsuse, millega lubatakse Tallinna Kiirabil alates 1. jaanuarist 2027 kuni aasta lõpuni kasutada kaht vähendatud koosseisuga õebrigaadi. Üks vähendatud koosseis hakkab paiknema Haabersti ja teine Lasnamäe baasis.

Vähendatud koosseise saab kasutada ainult päevasel ajal ehk hommikul kella üheksast õhtu kella üheksani.

Peamine põhjus, miks terviseamet Tallinnale loa andis, on Tallinna elanike kasv viimase 15 aastaga: aastast 2012 kuni tänavuseni on pealinna juurde tulnud pea 50 000 elanikku ehk 12 protsenti ning protsentides on kasv olnud veelgi kiirem Tallinna lähivaldades.

"Rahvastiku kasv ja vananemine suurendavad eeldatavat kiirabivajadust ning samaaegsete väljakutsete tekkimise tõenäosust. Sellest tulenevalt on põhjendatud Tallinna kiirabiressursi täiendamine, et tagada kiirabiteenuse kättesaadavus ja reageerimisvõime ka kasvava teenusevajaduse tingimustes," märkis Birgit Lao.

Terviseameti hinnangul näitavad kogutud andmed piisavalt, et Tallinnas ei ole tegemist üksiku või ajutise koormuse suurenemisega, vaid piirkonna kiirabiressursi ja tegeliku vajaduse vahel on mitte ajutine, vaid püsiv erinevus. 

Terviseameti märkis, et vähendatud koosseisuga lisabrigaadide lubamine on kooskõlas ka ameti kiirabivõrgu planeerimise analüüsi tulemustega.

2016. aastast pärit määruse järgi võib terviseamet anda kiirabibrigaadi pidajale loa vähendatud brigaadi jaoks, kui see parendab kiirabi osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja efektiivsust.

Terviseameti otsuse on kooskõlastanud ka tervisekassa.

Terviseameti 2025. aasta kiirabi hõivatuse analüüsi alusel oli päevane Tallinna kiirabibrigaadide hõivatus ajavahemikul kell 9.00–20.59 53 protsenti ja kell 21.00–08.59 28 protsenti, mis näitab ülekoormust ja on pea kaks korda kõrgem kui teistes maakondades.

Otsuses märgiti, et Tallinnas on tekkinud olukordi, kus tavapärane kiirabiressurss ei ole olnud väljakutsete koormuse teenindamiseks piisav ja terviseameti staabivalve kooskõlastusel on tulnud Tallinnas korduvalt, umbes 10 korda aasta jooksul, käivitada lisabrigaade.

Toimetaja: Marko Tooming

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