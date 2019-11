"Kui sel aastal jõuavad mängud inimesteni Telia LIVE kanali vahendusel, siis uuel aastal näeb korvpallikohtumisi juba meie uues Inspira kanalis. Mängude edastamisel on meie tootmispartner Levira," ütles Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik.

Kiige kinnitusel näitab Telia hooaja jooksul minimaalselt 45 mängu ning edastama hakatakse laupäeviti peetavaid mänge. Esimesena saab kaasa elada eeloleval laupäeval toimuvale mängule, mil omavahel kohtuvad Pärnu Sadam ja Jurmala Betsafe.

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi lisas, et meediamaastik on muutumas ja turule tulevad uued innovaatilised lahendused. "Meie eesmärk on jõuda kvaliteetselt ja uuenduslikult võimalikult paljude vaatajateni ning seda koostöö Telia TV-ga ka tagab," sõnas Kuhi.

Eesti-Läti liiga korvpallimänge näitas varem Tallina TV, kuid linnavalitsus otsustas selle sulgeda. Abilinnapea Aivar Riisalu on ERR-ile öelnud, et TTV maksis ühisliiga mängude näitamise eest kolme aasta jooksul koguni 600 000 eurot.