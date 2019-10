Kolm aastat korvpalliülekandeid läks Tallinna TV-le maksma 600 000 eurot

Abilinnapea Aivar Riisalu ütles ERR-ile kolmapäeval, et juristid tegelevad praegu Leviraga sõlmitud lepingu analüüsimisega, kuid tema hinnangul tuleks vaatamata summale kõik ära maksta, et saaks asjale joone alla tõmmata.

Riisalu sõnul ei anna telekanali sulgemise kriitikud endale aru, kui kalliks Tallinnale linnatelevisiooni pidamine ikkagi läks.

"See on ikka täiesti mõttetu summa sellise vaadatavusega kanali jaoks ja sellest ei saa need inimesed aru, kes räägivad, et oi, te panite maailma parima kanali kinni. Aga see on otsesõnu raha põletamine. Nemad on nüüd häälekad, kes räägivad, et oi, kui hea kultuuriprogramm ikka oli. Aga need, kes enne olid Tallinna TV häälekad kriitikud, istuvad nüüd vait nagu kuldid rukkis," rääkis Riisalu.

Tallinna TV juhatuse liige Taavi Pukk ütles ERR-ile, et Levira esindajatega ollakse kohtunud ja arutanud, kuidas minna tekkinud olukorras edasi.

"Oleme läbirääkimiste faasis ning leppetrahvidest või nende suurusest on veel vara rääkida. Ma usun, et me jõuame kindlasti väga mõistlikule kompromissile," märkis Pukk, kes lisas, et ainult kanali tele-eetris hoidmiseks pidid nad maksma ligi 800 000 eurot aastas. Selle summa sees on peale vabalevi tasu ka SD ja HD signaali edastus ning ka näiteks maksed selle eest, et Tallinna TV-d näeks ka TVPlay (endine Viasat) paketi omanikud.

Samuti märkis Pukk, et Tallinna TV lepingud on pikemad kui üks aasta. "Lepingud on pikemaajalised, on ju selge, et me ei sõlminud neid vaid aasta peale," ütles ta.

Leviraga soovitakse koostööd siiski jätkata. "Hetkel ongi see lahtine, millised vormis meie koostöö Leviraga jätkub. Vabalevi ja televisiooniteenus kui selline kaob, aga ma olen pigem kindel, et ühes või teises vormis meie koostöö jätkub," ütles Pukk.

Levirast ei soovitud ERR-ile öelda summat, mida ettevõte Tallinna TV-lt lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest soovib.

"Vastavalt poolte kokkuleppele on lepingutingimused konfidentsiaalsed, kaasa arvatud lepingu lõpetamise osas," ütles Levira turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristi Kurell, kelle sõnul ei välista nad, et Tallinna TV poolt vabastatud vabalevi kanalile võib Eestis tekkida uusi huvilisi.

Korvpalli näidati 600 000 euro eest

Vabalevi litsents polnud ainus suuremat sorti väljaminek. Näiteks maksis Tallinna TV korvpalliliidule Eesti-Läti ühisliiiga mängude näitamise eest kolmeaastase lepinguga 600 000 eurot.

"Eks see lepinguraha tuleb ära maksta. Vaadatavus oli (ühe mängu kohta) 5000 kuskil. Aga see leping on taas väga kurnav, 600 000 kolme aasta peale," ütles Riisalu.

Korvpalliliidu kommunikatsioonijuht Virgo Agan ütles ERR-ile, et praegu pole veel võimalik öelda, millisele kanalile ühisliiga ülekanded kolivad. "Töö käib, et esimesel võimalusel leida telekanal, kus saaks liiga näitamist jätkata," lausus ta.

Ka korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi jäi kolmapäeval napisõnaliseks. Kuhi kinnitusel käivad ühisliiiga näitamiseks praegu läbirääkimised mitme partneriga, kuid ühtki lepingut sõlmitud pole.

Tallinna TV-ga sõlmitud lepingu järgi oleks telekanal pidanud ühisliigat näitama veel nii käesoleval kui järgmisel hooajal, kokku kolm hooaega. Lepingu lõpetamise osas käivad korvpalliliidu ja Tallinna TV vahel praegu läbirääkimised

"Kohtunik" ka veel kaelas

Tallinna TV sõlmis mullu lepingu ka Andres Puustusmaa filmi "Kohtunik" näitamiseks. Ajakirjanduse andmetel käis Tallinna TV õiguste eest välja 30 000 eurot. Film ise linastus kinodes tänavu septembris.

Riisalu ütles, et tema seda filmi näinud pole ning filmi näitamise õiguste omandamisele tema hinnangut ei anna.

"Eesti filmi toetamine on positiivne, aga ma pole kindel, kas just Tallinn peaks seda tegema. Aga õnneks see on kaup, mida on võimalik võõrandada. Ma usun, et see on võimalik võõrandada," lausus abilinnapea.