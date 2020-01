Tallinna linnavalitsus ostis riigihankega eetriaega kolmele saatele. Neist esimesena tuleb 2. veebruaril eetrisse Kanal 11-s õhtul kell 17.30 "Tallinna panoraam". Saade hakkabki eetris olema pühapäeva õhtul.

Tallinna uudised hakkavad igal argipäeval kell 18.00 olema eetris TV 6-s, kordusena näeb neid TV 3 uudistesaates. Esimest korda on pealinna uudised eetris 3. veebruaril. "Tallinna panoraami" ja Tallinna uudiseid toodab Tallinna TV ise.

TV 3-s hakkab kolmapäeva õhtul Mihkel Raud juhtima saadet "Tallinna kodanikud", saadet hakkab tootma produktsioonifirma BEC. Saade on eetris kell 22.30 ning jõuab esimest korda eetrisse 4. märtsist.

Venekeelseid saateid "Tere hommikust, Tallinn", "Meie pealinn" ning "Vene küsimus" toodab ja annab eetrisse ka sel aastal PBK.

Postimees Grupiga (Kanal 2 ja Kanal 11) sõlmitud lepingu maksumus saate "Tallinna panoraam" eetriaja eest on kuni 60 000 eurot. All Media Eestiga (TV 3 ja TV 6)sõlmitud lepingu maht uudistesaate "Tallinna uudised" eetris näitamiseks on kuni 161 000 eurot. Debatisaate "Tallinna kodanikud" tootmiseks ja eetriaja hankimiseks sõlmiti All Media Eestiga leping mahus 244 950 eurot, teatas linnavalitsus. Summad on käibemaksuta.

Venekeelsete saadete tootmiseks ja eetrisse andmiseks korraldatud hankekonkursil osales üks ettevõte, kes esitas kõik vajalikud dokumendid. Konkursi tingimustes oli välja toodud saadete arv ning soovitud vaatajaskonna suurus. BMA Estonia OÜ vastas kõigile konkursi kriteeriumidele ja seega on 2020. aastal kõik kolm saadet Pervõi Baltiiski Kanali (PBK) eetris, teatas linnavalitsus.

"Venekeelsete saadete "Tere hommikust, Tallinn" ja "Vene küsimus" tootmise ja eetri maksumus võrreldes eelmise aastaga ei ole muutunud. Kulud saate "Meie Pealinn" tootmisele ja eetrisse andmisele kasvasid eetriaja nihkumisega suurema vaatajaskonnaga ajale - saade läheb nüüd eetrisse reedeti kell 20.30," ütles Tallinna meediajuht Kristiina Rossman.

40 saate "Meie Pealinn" tootmine ja eetrisse andmine 2020. aastal maksab 204 000 eurot, 183 saate "Tere hommikust, Tallinn" tootmine ja eetrisse andmine maksab 276 147 eurot ja 20 saate "Vene küsimus" tootmine ja eetrisse andmine maksab 115 940 eurot.

Tallinna Televisioon kutsus hangetele erinevaid teenusepakkujaid, teenuseosutaja valiti parima hinna, parima eetriaja ning prognoositava auditooriumi suhtest lähtuvalt, teatas linnavalitsus.

Kõiki saateid saab jälgida ka veebis aadressil tallinnatv.eu, ütles Tallinna Televisiooni juhatuse esimees Revo Raudjärv.

Raudjärve sõnul on suurim muudatus, et senise üle-eestilise kajastuse asemel keskendutakse nüüdsest Tallinna uudiste ja eluolu kajastamisele. "Kui vabalevi kaudu jõudsime Lõuna- ja Lääne-Eestisse, siis nüüd on meie eesmärk olla populaarne Tallinnas," ütles ta.

Tallinna linnavalitsus kinnitas kolmapäeval ka TTV uue põhikirja, mille järgi pole enam nõutav, et TTV nõukogu liige peaks olema ka Tallinna linnavolikogu liige. Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul aitab see TTV-l käituda tulevikus "normaalse produktsioonifirmana", sest nüüdsest on tegu apoliitilise organisatsiooniga.

Linnavalitsuse kinnitatud eelnõu peab heaks kiitma ka linnavolikogu.

Tallinna TV lahkus vabalevist mullu 1. oktoobril. TTV jäi kaubamärgina linnale alles ning TTV sihtasutus jääb produktsioonifirmana tootma linnauudiseid ja linnasaateid. Võrreldes vabalevist lahkumise eelse ajaga on TTV eelarve vähenenud 50 protsendi võrra.