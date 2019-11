Tallinna Kompassi väljaku alla rajatakse maa-alune parkla

Endover ostis mõni aasta tagasi kõigepealt Gonsiori tänava ääres asuva endise kunstiakadeemia ühiselamuhoone, pool aastat hiljem ostis kinnisvarafirma riigilt ka hoone ees asuva Kompassi väljaku.

Et endise ühiselamu ehitab Endover ümber ning sellest saab nooblite korteritega elamu, oli varem teada. Kompassi väljakuga olukord nii selge polnud, sest veel mullu sügisel oli ettevõttel plaan ehitada platsile Embassadori ette üle kümne korrusega kõrghoone. Kuivõrd linn oli aga huvitatud, et Kompassi väljak jääks avalikku kasutusse, alustati Endoveriga läbirääkimisi.

Augusti alguses toimunud järjekordsel kohtumisel otsustati, et Kompassi väljakust kujundatakse avalik ruum ning selle tarbeks korraldatakse arhitektuurivõistlus, ütles ERR-ile Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk.

Kuivõrd seni oli väljaku kõrval üsna suur parkimisala, on linna huvi, et parkimine viidaks maa alla.

"Arhitektuurivõistluse käigu leitakse lahendus, kuidas see maa alla viiakse, seal on nii linna maad kui Endoveri maad. Tehakse avalik parkla, mida linnaelanikud saavad kasutada. Selle parkla rajamisel on vältimatu ühekorruseline paviljoni tüüpi rajatis, kuhu jõuavad (parklast) eskalaator või trepid, võib-olla väike kohvikunurk, nagu linnas ikka on," selgitas Fjuk.

Bussipeatus, mis asub väljaku ääres Reimani tänaval, jääb alles ning sinna ehitatakse tõenäoliselt ootepaviljon.

Maa-alune parkla oli vajalik nii linnale kui Endoverile. Ettevõttel oli algusest peale plaanis Embassadori juurde parkimiskohad rajada. Fjuki sõnul lepiti ettevõttega kokku, et rajatakse siiski avalik parkla maa alla, kuhu saavad oma autod jätta ka linnaelanikud.

"Parkimine sinna tuleb ja linna eesmärk on kõik parkimised maa pealt ära viia. See ei paku arendajale mingit tulu, see on linna avalikes huvides tehtav rajatis," ütles Fjuk.

Mis hakkab maa peal asuma lisaks sissepääsule parklasse, pole veel kindel. Selge on see, et plats jääb avalikku kasutusse. "See ei saa olla lihtsalt ühe hoone juures asuv plats, vaid avalik linnaväljak. Tallinnas ei ole linnaväljakutega olukord kõige parem, nii et linna huvi on hoida, et see jääks väljakuks," märkis Fjuk.

Avaliku ruumi lahendamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus. "Tuleb sinna mälestusmärk, lastele vaba aja veetmise võimalused või linnamööbel või haljastus – see on kompleksne arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne võistlus," ütles Fjuk, kelle sõnul on Kompassi väljak

üsna keerulises asukohas, sest see piirneb kolme üsna tiheda liiklusega tänavaga – Gonsiori, Maneeži ja Reimani tänav.

"Väljak jääb kolme aktiivselt kasutatava tänava vahele, ja kuidas seal funktsioonid jagada, et seal väljakul oleks ka hubane ja intiimne olla, see ongi selle võistluse üks oluline ülesanne. Kui me maa alla teeme parkimiskorruse, siis seal peab olema ühendus maapealse osaga, seal ei saa olla lihtsalt lahtine trepp, seal peab olema kindlasti lift või eskalaatorid," rääkis Fjuk.

Millal võistlus välja kuulutatakse, pole veel teada, kuid Fjuki sõnul on kõigi huvides, et see toimuks nii pea kui võimalik.