Otse reedel ja laupäeval: 30 aastat Berliini müüri langemisest - kas ainult ajalugu?

Konverentsil saab sõna hulgaliselt esinejaid, kelle seas on nii ajaloolasi, ühiskonnateadlasi kui vabakondlasi Eestist, Saksamaalt, Poolast, Belgiast ja USA-st. Esimesel päeval, 8. novembril toimuvad arutelud analüüsivad tollaste sündmuste päevakajalisust, tõmmates paralleele minevikuga.

Konverentsi teisel päeval, 9. novembril toimub Avatud Eesti Fondi iga-aastane tippsündmus Avatud Ühiskonna Foorum. 23. foorum toob huvilisteni president Toomas Hendrik Ilvese ning USA Yale'i ülikooli professori, Venemaa ja Ida-Euroopa suhete ühe parima tundja Timothy Snyderi arutelu.

Ilves ja Snyder filosofeerivad praeguse maailmakorra, inimeste ja ühiskondade vaheliste müüride ehitamise ja langetamise üle. Nende arutelu juhib Avatud Ühiskonna Fondide võrgustiku Euroopa Poliitika Instituudi direktor Heather Grabbe.

Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam ütles, et Berliini müüri langemine on kogu kodanikuühiskonnale üks märgilisemaid sündmusi 20. sajandi ajaloos. "Meie tänavune peaesineja Timothy Snyder on tähelepanu juhtinud ühiskondlikele muutustele, mis lõhestasid Euroopa Teise maailmasõja käigus kõigest lühikese ajaperioodi jooksul ja mille üheks sümboliks sai ka hiljem püstitatud Berliini müür. Snyder on öelnud, et ajalugu võiks käsitleda hoiatusena. Foorumil kõrvutame tollaseid sündmusi tänastega ning arutleme inimeste vajaduse, aga ka vastutuse üle toimuvas kaasa rääkida," lausus Hellam.

Reedel algab konverentsi ülekanne portaalis ERR.ee kell 13, laupäeval kell 16.30. Ülekanne on inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.