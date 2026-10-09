Saksamaa luure endine juht võis jagada riigisaladusi Hiina kindraliga

Saksamaa võimud vahistasid hiljuti riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi. Ta juhtis välisluureteenistust (BND) 1998. aasta detsembrist kuni 2005. aasta novembrini, seejärel siirdus ta Saksamaa siseministeeriumi, kus töötas riigisekretärina kuni 2009. aasta novembrini.

Teda kahtlustatakse ligi 2000 dokumendi hankimises aastatel 2010–2012 oma endise personaliülema Manfred Dankesreiteri kaudu. Dokumendid olid mõeldud Saksamaa valitsusele koostatavate iganädalaste luureülevaadete jaoks. Väidetavalt edastas Hanning aastate jooksul teisele välisriigi esindajale konfidentsiaalset poliitilist teavet.

Väljaanne Der Spiegel kirjutab, et Hanning suhtles Wang Jianzhengiga. Viimane on erru läinud Hiina kindralmajor, kes töötas aastaid sõjaväediplomaadina Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. Praegu tegutseb Wang Hiina sõjaväega seotud strateegiliste uuringute instituudis, teda peetakse Pekingi üheks mõjukaimaks Saksamaa-eksperdiks.

Hanning peab enda vastu esitatud süüdistusi alusetuks ning väidab, et teda kiusatakse taga. Wang ütles, et pole Hanningut ammu näinud ja keeldus juhtumit lähemalt kommenteerimast.

Hanninguga seotud juhtum on tekitanud Saksamaal suurt muret luureteenistuste turvalisuse ja sisekorra pärast. Parlamendiliikmete hinnangul võib tegemist olla süsteemse probleemiga, mille puhul endised ametnikud säilitavad liiga tihedad sidemed oma endiste asutustega ja pääsevad ligi tundlikule teabele. Der Spiegeli andmetel andsid Dankesreiteri ülemused talle isegi selgesõnalise loa jätkata vabal ajal Hanningu heaks töötamist.

Suurbritannia endine suursaadik Saksamaal Paul Lever märkis, et BND peab oma rahvusvahelisi partnereid veenma, et Hanningu juhtum ei ole vaid jäämäe tipp.

"Inimesed tunnevad kindlasti muret, kui see viitab BND-s valitsevale kultuurile, kus tundlikke aruandeid antakse edasi oma tuttavatele. Saksamaal on tõepoolest tavaks, et endised ametnikud hoiavad omavahel kontakti ja soovivad end asjadega kursis hoida," ütles Lever.