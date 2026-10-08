Herem: Eesti kaalub Dataseli uut kompromissettepanekut

India ärimeestele kuuluv ettevõte Datasel, mis pidi Eestile kümnete miljonite eurode eest Ukrainale mõeldud mürske tarnima, kuid millega riik nüüd kohtuvaidlust peab, esitas vaidluse lahendamiseks uue kompromissettepaneku.

Herem rääkis valitsuse pressikonverentsil, et nägi uut ettepanekut alles neljapäeva hommikul – selle tõttu ei saanud ta selle detaile avada. "Olen seda näinud ja kaalume seda. Räägime ukrainlastega, vaatame ise ja tegutseme edasi. See on väga värske ettepanek," ütles ta.

"Kokkuvõttes võib juhtuda, et selle summa eest saavad ukrainlased siiski neile vajaliku laskemoona," märkis Herem.

Varasema lepitusettepaneku lükkas riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) tagasi.

Septembri keskpaigas saatis Datasel valitsusele, osale riigikogu liikmetele ja RKIK-ile ettepaneku, kus pakkus erimeelsuste lahendamiseks ühise töögrupi loomist. RKIK-i hinnangul oli selleks liiga hilja.

RKIK sõlmis 2024. aastal India ärimeestele kuuluva, kuid Itaalias registreeritud ettevõttega Datasel S.R.L laskemoona ostmiseks ligikaudu 70 miljoni euro suuruse lepingu.

RKIK tasus ligikaudu 60 miljonit eurot ettemaksu, kuid tarnitud moon ei vastanud nõuetele. Datasel eitab probleeme kvaliteediga.

Septembris alustas tehingute uurimist Euroopa Prokuratuur.

Dataseliga seotud hanke rahastus ei tulnud Eesti maksumaksjalt, vaid Euroopa rahurahastust. Tegemist oli Euroopa tasandi rahastusega, mille taustal on muu hulgas külmutatud Venemaa varadest saadud vahendid.