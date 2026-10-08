X!

Galerii: president Alar Karisest valmis portreemaal

Eesti
President Alar Karise portreemaali esitlus.
Vaata galeriid
50 pilti
Eesti

Vabariigi presidendi kantseleis esitleti neljapäeval president Alar Karise portreemaali, mille autor on Karise soovil kunstnik Tõnis Saadoja.

Presidendi kantselei Kadrioru hoones asuv riigipeade portreegalerii kannab edasi Eesti riikluse järjepidevust. Galerii kujundamise traditsioon sai alguse president Lennart Meri ametiajal 1990. aastatel, mil Kadriorgu hakati koondama Eesti varasemate riigipeade portreesid alates 1918. aastast, hõlmates ka okupatsiooniajal eksiilis presidendi ülesandeid täitnud riigipead. Varasemate riigipeade portreed lõid Tiit Pääsuke, Miljard Kilk, Nikolai Guli ja Olev Subbi.

Taasiseseisvunud Eesti presidentidest on Lennart Meri portree autor Jüri Arrak, Arnold Rüütli portree maalis Valli Lember-Bogatkina, Toomas Hendrik Ilvese portree Kaido Ole ning Kersti Kaljulaidi portree Alice Kask.

Iga riigipea on endale kunstniku valinud ise, kunstnikud on saanud luua oma lähenemise, valida esteetikas. Nii peegeldab galerii lisaks Eesti poliitilisele ajaloole ka Eesti portreekunsti ja kunstnike erinevaid käekirju.

Toimetaja: Mari Peegel

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:08

E-rehkendusel pani end proovile üle 10 700 inimese

14:07

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

14:06

Nobeli kirjanduspreemia pälvis Anne Carson Uuendatud

13:54

Linnuspetsialist: väiksematel lindudel on rändesuund juba sündides paigas

13:51

Galerii: president Alar Karisest valmis portreemaal

13:49

Harri Tiido: õnnetuks olemise vajalikkusest

13:42

"Esimeses stuudios" kell 21.40 PPA peadirektor Egert Belitšev

13:33

Leedu saadab sõdurid Kaliningradi piiril piirivalvuritele appi

13:32

Tribuntsov jõudis Taškendi MK-etapil kolmanda ajaga finaali

13:13

Müügile tulid Eesti korvpallikoondise võõrsilmängu piletid Soome vastu

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

07.10

Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega

07.10

Tallinna ringkonnakohus mõistis Eskola vägistamise eest reaalselt vangi

07.10

WHO uurib teateid teisest kopsupõletiku juhtumist Siberis Irkutskis

07.10

Rubio: lääne tsivilisatsioon on pöördepunktis

12:50

Venemaa tappis õhurünnakus bussile Kramatorskis 30 inimest Uuendatud

07.10

Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret

09:37

EL jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja Silmetit varustava Vene firma Uuendatud

11:34

Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster pöördusid Euroopa inimõiguste kohtusse Uuendatud

07.10

Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma

07.10

"Pealtnägija": maailma pikim merealune toru lõhuti üllatavalt väikse operatsiooniga

ilmateade

SPORT

14:07

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

13:32

Tribuntsov jõudis Taškendi MK-etapil kolmanda ajaga finaali

13:13

Müügile tulid Eesti korvpallikoondise võõrsilmängu piletid Soome vastu

12:34

Tunamullu finaalis viga saanud Haliburton naasis väljakule

loe: kultuur

14:06

Nobeli kirjanduspreemia pälvis Anne Carson Uuendatud

13:51

Galerii: president Alar Karisest valmis portreemaal

12:45

Haldi avaldas kolmanda stuudioalbumi "Safiir"

12:44

Pärnu linnaorkester avab hooaja kahe esmaettekandega

loe: eeter

13:54

Linnuspetsialist: väiksematel lindudel on rändesuund juba sündides paigas

12:55

"Terevisioonis" valmis maitserohke peedi-džinniforell Lahemaa moodi

12:23

Birgit Sarrap lükkab reedel käima ETV uue suure muusikamängu

12:20

Raimo Ülavere: kontorisse tagasi sundimine võib panna head töötajad lahkuma

Raadiouudised

12:40

Tartusse tuleb päikesepaneelide taaskäitlemise üksus

12:40

Pihisaladus ja ajakirjaniku allikas saavad seaduses tugevama kaitse

12:25

Raadiouudised (08.10.2026 12:00:00)

10:30

Euroopa Liit kavandab uutele liikmetele prooviaega

10:25

Matemaatikaärevus paneb noori õppeainet vältima

10:25

Gümnaasiumid käivitavad järk-järgult drooniõpet

09:25

Raadiouudised (08.10.2026 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2026 18:00:00)

07.10

Võrumaal asuv Luhasoo õpperada võidakse vaidluse tõttu kinni panna

07.10

Eesti Energia ehitab lähiaastatel juurde gaasijaamu, Narva jaam peaks valmima 2028. aastal

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo