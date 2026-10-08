Madise õigusnõunikuna alustavad tööd Hent Kalmo ja Ida Ulita Vooglaid

Ülle Madise ametiajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööle avaliku õiguse ekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloogia ning filosoofia üliõpilane Ida Ulita Vooglaid.

"Presidendi üks pealisülesanne on olla põhiseadusliku süsteemi tasakaalustaja. Selles rollis on vaja tugevat õiguslikku mõttepartnerit, kes valdab põhiseadust ja riigielu suuri küsimusi sügavuti. Hent Kalmo pikaajaline töö avaliku õiguse eksperdina, tema akadeemiline taust ning ning kogemus nii õiguskantsleri kui ka presidendi õigusnõunikuna annavad talle parima võimaliku ettevalmistuse õigusnõunikuna jätkamiseks. Olen tänulik, et oma sügava vaatega on ta valmis panustama presidendi töösse ka minu ametiajal," ütles valitud president Ülle Madise.

Hent Kalmo sõnul jätkab ta presidendi õigusnõuniku rollis suure pühendumusega. "Ülle Madise on ise väga laialdaste kogemustega õiguse asjatundja, mistõttu on temaga ka presidendi rollis koos töötamine professionaalselt kindlasti väga huvitav. Kuna ma tegelen avaliku õiguse valdkonnaga ka akadeemiliselt, saan ühtpidi tuua selle perspektiivi presidendi kantseleisse. Teistpidi on see mulle hea võimalus näha lähedalt riigielu praktikat ja viia see kokku ülikoolis tehtava teadustööga. See on ainulaadne perspektiiv, mis ei lase praktikast võõranduda," sõnas Hent Kalmo.

Hent Kalmoga hakkab õigusnõuniku kohustusi jagama Ida Ulita Vooglaid ning mõlemad asuvad presidendi kantseleis tööle osakoormusega.

"Ma olen lähedalt näinud, kui pühendunult Ida Ulita töötab ja kuivõrd hoolib ta meie põhiseadusest. Kuna presidendi rollis ette tulevad õiguslikud küsimused võivad olla äärmiselt mitmetahulised, on mul väga hea meel, et Ida Ulita tuleb enda noore, ent väga asjatundliku pilguga meie meeskonda," rääkis valitud president Ülle Madise.

"Võimalus töötada Ülle Madise meeskonnas õigusnõunikuna on mulle noore inimesena suur au ja privileeg," ütles Ida Ulita Vooglaid.

"Keerulistel aegadel on eriti oluline olla truu tõele ja hoida silme ees põhimõtteid, millele meie riik on rajatud ja millest ei tohiks taganeda ka kõige suurema surve all. Vabariigi presidenti toetades püüan anda oma panuse, et Eesti jääks rajatuks vabadusele, õiglusele ja õigusele, nagu põhiseadus nõuab," lisas Vooglaid.

Hent Kalmo on lõpetanud majandusteaduskonna Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppes ning omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta on õppinud ka Harvardi Ülikoolis ning Université Paris X-Nanterre´i õigusteaduskonnas, kus omandas magistrikraadi ning õppis ka doktorantuuris. Praegu teeb Hent Kalmo doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Hent Kalmo on alates 2011. aastast töötanud Tartu Ülikooli avaliku õiguse lektori, teaduri ja külalislektorina. Ta on töötanud nõunikuna Õiguskantsleri Kantseleis ja ka õiguskantsleri asetäitja-nõunikuna. Alates 2022. aastast on ta olnud president Alar Karise õigusnõunik. Praegu töötab ta ka Tartu Ülikooli avaliku õiguse nooremteadurina. Ta on pälvinud erinevaid teaduspreemiaid ja tunnustusi, sealhulgas Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna ja Marie Curie ülemaailmse teadusstipendiumi.

Ida Ulita Vooglaid on lõpetanud bakalaureuseõppe Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, kus plaanib 2027. aastal jätkata magistriõppes. Alates 2025. aastast õpib ta Austrias Katolische Hochschule ITI's teoloogiat ja filosoofiat. Ta on viibinud praktikal mitmes advokaadibüroos, Õiguskantsleri Kantseleis ja Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis.