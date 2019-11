Mõni aeg tagasi pakkis lemmikloomapood Urr ja Nurr end Viimsi keskuses kokku. Poemüüjad selgitasid klientidele enne väljakolimist, et selles keskuses tegutsevad Margus Linnamäe ärid, mistõttu neile tehti selgeks, et nemad sinna ei kuulu. Möödunud nädalal oligi juba PetCity silt kaubanduskeskuse hoone küljes väljas ning reedel toimus kaupluse pidulik avamine.

Linnamäele kuuluvatest äridest rendivad Viimsi keskuses ruume Apollo raamatupood, Apotheka apteek, Biomarketi mahepood ja nüüd ka PetCity lemmikloomapood.

ERR kirjutas just reedel Margus Linnamäe äridest, mis kaubanduskeskustes endale üha enam ruumi teevad, nii et linlasel on tema äridega pea võimatu mitte kokku puutuda.

Pood: olime kenasti kasumis

Urr ja Nurr kauplusi pidava OÜ Orhidaalia juhataja Ave Lauren-Kriisa sõnul lõpetas kaubanduskeskus nendega lepingu omal initsiatiivil ja ennetähtaegselt, kuigi pretensioone neile polnud.

Urr ja Nurr tegutses Viimsi keskuses selle avamisest saati 2015. aasta augustis ning Lauren-Kriisa sõnul neil seal probleeme polnud. Leping oli sõlmitud viieks aastaks, seega jäi pisut alla aasta puudu.

"Meil läks kenasti. Meil on ettevõte kenasti kasumis ja üle Eesti kümme poodi, ettevõte on juba kümme aastat vana. Oleme ise Viimsi ettevõte, Viimsi kohalikud elanikud," iseloomustas Lauren-Kriisa pereettevõtet ERR-ile. "Leping nägi ette, et seda on võimalik lõpetada ja nemad ennetähtaegsalt seda ka tegid."

"Nemad" on Viimsi keskuse omanikfirma. Kaubanduskeskus kuulub NG Investeeringutele - sama ettevõte, mis omab ka Tallinna ja Tartu Kaubamaja, ABC Kinga, Selverit, Livikot, Balbiinot, KIA Motorsit, Viking Motorsit jpt. Ettevõtte omanikud on Andres Järving, Jüri Käo ja Enn Kunila.

Lepingu ennetähtaegse ülesütlemise kirja saatis loomapoele NG Investeeringute kinnisvarainvesteeringute juht Peeter Kütt.

"Põhjendati seda lihtsalt nii, et vahel tuleb teha raskeid otsuseid. Tunnistasid, et partnerina olime igati korrektne ja edaspidi kindlasti näevad võimalust meiega koostööd jätkata, aga antud juhul on otsus selline," sedastas Lauren-Kriisa.

Sisulist põhjendust, miks Urr ja Nurr enam Viimsi keskuses edasi tegutseda ei saa, ülesütlevast kirjast aga ei selgunudki. Lauren-Kriisa lisab, et temale ei põhjendatud olukorda ka PetCity sooviga asemele kolida, seega infot, nagu soovinuks Linnamäe ettevõte nende asemele kolida, tal pole.

"Kolmanda poole huve ma ei saa kinnitada," ütles Lauren-Kriisa.

Keskus: muutused on tavapärased

Peeter Kütt ei tahtnud esialgu nõustuda, et nad lepingu ühepoolselt üles ütlesid.

"Pooled leppisid kokku," teatas ta.

Info peale, et see ei olnud siiski poepidaja soov ning initsiatiiv tuli neilt, vastas Kütt: "Meie keskus pidevalt uueneb ja sellised muutused on täiesti tavapärased. On loomulik, et muudatused toimuvad aeg-ajalt."

Vaatamata sellele, et Küti sõnul on rentnike vahetumine tavapärane, ei meenu kohalikele, et keskuses mingeid poodide vahetumisi toimunud oleks. Lahkunud on vaid Eesti Posti esindus, mis asub nüüd Viimsi Äritares, kuhu kolis ka Urr ja Nurr.

Seda, et Urr ja Nurr lemmikloomapood sunniti Viimsi keskusest lahkuma mõne Linnamäe ettevõtte nõudel, Kütt ei kinnita.

"Praegusel juhul pole küll põhjust otsida, et kellegi huvides see oleks tehtud. Võin kinnitada, et midagi sellist siin taga kindlasti ei olnud, täiesti tavapärane keskuse uuenemine," ütles Kütt.

Ka Pet City OÜ tegevjuht Hendrik Tibar kinnitas ERR-ile, et nemad Urr ja Nurri lahkumist nõudnud ei ole.

"Miks Urr ja Nurr kauplus Viimsi keskusest lahkus, pole meile teada. Kui

Viimsi keskus meie poole pöördus ja pakkus PetCityle kaupluse avamise

võimalust, olime seda meelsasti nõus tegema. Keskuse üünike koosseisu osas

teevad otsuseid ikka keskused ise ning meie seal nõuda midagi ei saa," kommenteeris Tibar.