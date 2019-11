Margus Linnamäe ettevõtted tegelevad peaaegu kõigega

Linnamäe haare on tavalisele inimesele hoomamatu ja tema ärisid vältida pea võimatu. Ükskõik, mis teenuseid inimene tarbib, tõenäosus, et see Margus Linnamäele kuulub, on väga suur.

Loed Postimehe uudiseid või teistest meediaväljaannetest BNS-i uudiseid, elad Tallinnas ja saad lehed kätte Express Posti postiljonilt, käid Apollo kinos ja raamatupoes, vaatad Kanal 2 filmi, teed kõrvale võileiva Linnamäe lihatööstuse vorstiga, kuulad Kuku raadio uudiseid või raadio Elmari tantsuõhtut, otsid digilugu.ee patsiendiportaalist oma terviseinfot, lähed Apotheka apteeki rohtu ostma, varud Pet City poest lemmikloomale süüa, ostad uue iPhone'i mudeli kas Valge Klaari või IM Arvutite poest, saad sõbrannaga Mademoiselle'i kohvikus kokku, ostad lapsele Ice Cafe jäätisekohvikust jäätist või Boosti mahlabaarist smuuti, lähed õhtul O'Leary'se spordibaari, teed söögiks Liivimaa Lihaveise steiki, ostad ökotoitu Biomarketist, käid kinos "Vanamehe" filmi või teatris lavastust "Püksid maha!" vaatamas, ostes pileti sinna Piletilevist, valid Apotheka Beauty ilutoodete poest nahasõbralikku kosmeetikat, viid vana sugulase Benita Kodu hooldekodusse jne-jne – kõigi nende taga on suurema või väiksema osalusega ärimees Margus Linnamäe.

Samuti otsustas ta omandada ka Vapiano toitlustusketi, mis tugevdab nii tema toitlustusäri kui ka üldisi positsioone Baltikumi turul veelgi – enamik ta ärisid tegutseb kõigis kolmes riigis.

Konkurentsiamet andis ka sellele koondumisele rohelise tule, kuigi möönis, et mõlema ettevõtte – käibed ületavad konkurentsiseaduses sätestatud piirmääri, kuid kuna ameti hinnangul tegutseb turul suruel arvul konkureerivaid restoranikette, kellest mitmed on oluliselt suurema turuosaga, kui koondumise osalised, siis ei nähtud selles probleemi.

Veel käesoleva aasta kevadeni kuulusid Linnamäe ettevõttele ka paljud kuulutusteportaalid: city24.ee, kv.ee, soov.ee, osta.ee jt, kuid need müüs ta meediaäri tugevdamiseks maha. Samuti loobus ta lühikese katsetuse järel suure aplombiga alustanud toidukullerveo e-poest ja teenusest FreshGo, mis viis palju raha, ent sisse tooma ei jõudnudki hakata.

Juba tükk aega on Linnamäe investeerinud ka videomänge arendavasse ettevõttesse Zaum Studio, mida veab Kaur Kender.

Kaubanduskeskustel erinevad vaated

Kristiine, Ülemiste või Mustamäe keskusesse minnes jäävad Linnamäe ettevõtete renditud ärid nii paremat kui vasakut kätt, mis võib kaubanduskeskuste jaoks kujutada endast parajat riski: väga suure mõjuga rentnik saab hakata dikteerima hindu ja panna kaubanduskeskuse väga raskesse seisu, kui korraga kõigi oma ettevõtetega sealt välja peaks otsustama kolida.

Ülemiste keskuse omanik Guido Pärnits ütleb, et pealtnäha võib tunduda, et selline olukord on riskantne, kuid reaalselt ta riske Linnamäe ettevõtetega nii suures mahus äri tehes ei näe. Kui suure osakaaluga need ärid Ülemiste keskuses on, Pärnits ei avalda.

"Eks me oleme muidugi seda arvutanud, aga see on lepingute konfidentsiaalsuse teema. Eks igaüks ise võib muidugi oma silmaga hinnata – neid on palju küll," möönis Pärnits. "Muidugi, alati võib ütelda nii, et kui mingi suur osalus on kuskil äris kellelgi, siis see on risk. Võib ju niiviisi teoretiseerida, aga tegemist on ääretult soliidse ja hästi kapitaliseeritud ettevõttega. Me räägime ikkagi kaubanduse ja meelelahutusega seotud äridest, tegu on ääretult professionaalsete inimestega, kellega me koos töötame. Riski, et sellel ettevõttel miski ebaõnnestub, ma ei näe. Selliseid ettevõtteid, kellega Eestis laiahaardelist koostööd teha, ongi vähe. Aga selliseid suuri partnereid on meie keskuses veel, näiteks Sportlandi Grupp."

"Eks äri on äri, igaüks kasutab oma trumpe. Eks Ülemiste keskusel on ka palju trumpe. Oletame, kui üks on hästi tugev ja teine otsib oma kohta või on langustrendis ja esimene tuleb ja ütleb, et ma tulen teen nii, et teie käekäik oleks oluliselt parem, siis meie puhul nii ei ole. Tegemist on absoluutsete tippudega, nii Ülemiste keskus kui ka Apollo Grupp - kaks suurt ja edukat on kokkuleppe saavutanud ja mõlemad on sellega rahul. Tunnen ka inimesi, kellega koostööd teen, sest äride taga on ikkagi ennekõike inimesed," toonitas Pärnits.

T1 kaubanduskeskuses seevastu pole Linnamäe ärisid peaaegu üldse esindatud, ainsatena kuuluvad talle Apotheka apteek ja ilupood.

Kaubanduskeskuse juht Allan Remmelkoor ütleb, et omal ajal rentnikke otsides kohtuti ka Apollo Grupiga, kuid kuna käed löödi Apollo konkurendi Cinamoni kinoga, siis kujuneski nii, et ka muud Linnamäe ärid neile suures mahus ei tulnud. Näiteks Apollo raamatupoe asemel tegutseb T1-s kirjastuste oma raamatupood. Samas kinnitab Remmelkoor, et mingit "poliitilist" otsust ei maksa selle tagant otsida.

Teisalt aga peab ta õigeks, et liiga suurt osakaalu ei maksa ühe rentniku kätte mängida.

"Kui üks operaator võtab sult 3000 ja 6000 jne ruutmeetreid, siis ta muutub üha tugevamaks, dikteerib üha rohkem, esitab oma soove ja nõudmisi, nii et sellega kaasnevad omad riskid. Teisest küljest, iga operaator tunnetab ise, mis valdkonnas ta on kõige tugevam. Me oma Cinamoni kinoga oleme väga rahul, arvame, et oleme teinud õiged otsused, aga selge, et Apollo Grupp on väga tugevalt igal pool kaubanduskeskustes sees," kommenteeris Remmelkoor.

Kõigeks luba pole saadud

Konkurentsiamet möönab, et Margus Linnamäe valitseva mõju all olevad ettevõtted on tõesti tegevad mitmetes erinevates valdkondades.

"Samas mõnede äriühingute üle omab Margus Linnamäe valitsevat mõju juba väga pikka aega ehk enne koondumiste kontrolli kehtestamist Eestis 2001. aastal," tõdes konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiametil on võimalik lubada või keelata üksnes selliseid koondumisi, mis kuuluvad kontrollimisele konkurentsiseaduse alusel ehk sellist koondumist, kus koondumise osaliste käibed ületavad konkurentsiseaduses sätestatud piirmääri.

"Nii näiteks ei olnud konkurentsiametil menetluspädevust koondumise osas, mille tulemusena kuulusid kuulutuste portaalid city24.ee ja kv.ee UP Invest OÜ valitseva mõju alla," tõi Ots näiteks olukorrast turul, mis nüüdseks on lõppenud, kui UP Invest oma kuulutusteäri tänavu maha müüs. " Seega ei ole konkurentsiametil võimalust kontrollida (ja keelata) kõiki koondumisi, millega võib kaasneda konkurentsi oluline kahjustumine."

Ots selgitas, et konkurentsiamet ei anna luba sellistele koondumistele, mis kahjustavad oluliselt konkurentsi, sealhulgas turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.

"Konkurentsiamet on ära hoidnud konkurentsi kahjustava mõjuga tehingute toimumise ka olukordades, kus valitseva mõju omandajaks on olnud Margus Linnamäele kuuluv äriühing: 2008. aastal keelas konkurentsiamet Magnum AS-i tütarettevõtja Terve Pere Apteek OÜ ja OÜ Saku Apteek koondumise; 2007. aastal lõpetas konkurentsiamet MM Holdings B.V. (Magnum AS) ja OÜ Patrika koondumise menetlemise, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest," loetles Ots.

Koondumisest loobumise tingis asjaolu, et konkurentsiamet oli selle osalisi teavitanud konkurentsiprobleemide olemasolust, mistõttu polnud koondumist võimalik lubada.

Konkurentsiamet tõdeb, et tervet turgu nad lube või keeldumisi andes silmas pidada ei saa. See tähendab, et nii ongi saanud Linnamäe saavutada Eestis laialdase mõju paljudes sektorites, mis kokku annavad nii jõulise pildi, nagu eelnevalt kirjeldatud.

Käive kasvas

Üldiselt läheb Linnamäe äridel väga hästi, vaid meediaäri toodab suurt miinust: möödunud aastal jäi Postimees ligi üheksa miljoni euroga kahjumisse.

"Samas mõnede äriühingute üle omab Margus Linnamäe valitsevat mõju juba väga pikka aega (enne koondumiste kontrolli kehtestamist Eestis 2001. aastal).

Margus Linnamäe omanduses olev investeerimisfirma UP Invest OÜ teenis möödunud majandusaastal 821 miljoni euro suuruse käibe juures 14,7 miljonit eurot puhaskasumit. Sellest Eesti turul teenis ettevõte ligi 60 protsenti oma käibest (482 miljonit eurot), ent suure käibega olid ka Läti (148 miljonit eurot), Soome (105 miljonit eurot) ja Leedu turg (51 miljonit eurot). Muude riikide osaks jäi 35 miljonit eurot müügitulu.

Seekordne majandusaasta kestis 16 kuud, arvestusega 2018. aasta jaanuarist 2019. aasta aprilli lõpuni.

Ettevõtte käive on kasvanud ka sõltumata pikemast majandusaastast, kuid kasumlikkus on pisut langenud. 2017. majandusaastal teenis UP Invest 12 kuuga 516 miljoni eurose käibe juures 15,3 miljonit eurot kasumit.

Kontserni käibekasvu on mõjutanud laienemine kino- ja meelelahutusäris, ent suurim käive (548 miljonit eurot) tuli ravimite jae- ja hulgimüügist, millele järgnesid internetiportaalide haldus (44 miljonit), ajalehtede ja muude trükiste trükkimine (ligi 34 miljonit), veterinaarkaupade jae- ja hulgimüük (30 miljonit), raamatute jm meelelahutustoodete müük (ligi 21 miljonit) ning ajalehtede kirjastamine (20 miljonit eurot).

Ettevõte laiendas möödunud majandusaastal oma tegevust Läti turul ravimite jaemüügi valdkonnas, avas esimese apteegi Leedu turul, laiendas oma lemmikloomakaupluste keti Pet City tegevust, samuti laiendati veterinaarkliinikute äri Eestis, Lätis ja Leedus, jätkati investeeringuid nii paber- kui elektroonilisse meediasse. Samuti avas ettevõte uusi Apollo kinosid, kohvikuid ja O'Leary'se spordibaare kogu Baltikumis ning tegi investeeringuid iduettevõtetesse.

Kontserni varad ulatuvad 371 miljoni euroni, kohustused 256 miljonini.

Kontsernis saab tööd 3798 inimest. Eelmisel majandusaastal kasvas töötajate arv 806 inimese võrra, mis peamiselt tuli Apollo Groupis osaluse omandamisest.

Ettevõtte juhatus märgib oma aastaaruandes, et on eesseisva majandusaasta suhtes optimistlik ning soovib jätkata aktiivset investeerimistegevust. Samas aga tajutakse mõnes sektoris buumi hõngu ja ülekuumenemise ohtu.

"Selliseks sektoriks võib lugeda kinnisvara valdkonna, aga ka mõned jaekaubanduse sektorid, kus on viimastel aastatel agressiivselt investeeritud ja on ebaselge, kuidas realiseerub oodatav jätkusuutlik ostujõu kasv," seisab juhatuse ülevaates turutrendidest.

UP Invest kuulub 78 protsendi ulatuses Margus Linnamäele ja 20 protsendiga Ivar Vendelinile. UP Investi emafirma on samuti Linnamäe suuromanduses olev MM Grupp.

ERR küsis kommentaari ka Margus Linnamäelt, kes lubas saata küsimustele kirjalikud vastused, kuid jättis siiski neljapäeval vastamata.