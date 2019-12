Mitmed Apotheka kliendid on üllatusega täheldanud, et Pet City's kliendikaarti vormistama asudes on nad juba lemmikloomapoe andmebaasis. Mõlemad ärid kuuluvad Margus Linnamäele.

Ajal, mil iga ettevõte peab EL-i mullu karmistunud isikuandmete kaitse (GDPR) tingimustes üha tähelepanelikumalt oma kliendiandmeid hoidma ja olema valmis maksma trahve, kui ta andmemüügiga peaks tegelema, pole kuigi tavaline, et kliendiandmed ühest andmebaasist teise "ujuvad". Küll aga on levinud katsed saada kätte klientide nõusolek nende andmete kasutamiseks laiemalt, ilma et klient seda alati teadvustaks, millele ta alla on kirjutanud.

Vaikiv nõusolek

Näiteks on ettevõtted teinud oma vaikesätted sageli selliseks, et klient annab võimalikult laia nõusoleku ning nõusoleku kitsendamine eeldab mitmeid tülikaid klikke oma kontoandmetes. Just nii tegutsevad internetihiiud Google ja Facebook, mille seesugust tegevust Norra tarbijanõukogu raport manipuleerivaks nimetas.

Raport ütleb, et Facebook ja Google seavad sageli vaikesäteteks privaatsust kõige vähem kaitsva valiku ning valdav osa kasutajaid ei muuda vaikesätteid.

Ent analoogseid näiteid ei pea kaugelt otsima. Apotheka kliendid on märganud, et Pet City's kliendikaarti vormistama asudes on nende andmed juba süsteemis olemas ja neile kinnitatakse, et nad on püsikliendid.

Mõlemad ettevõtted, nii Apotheka apteegikett kui ka PetCity lemmikloomapood kuuluvad Margus Linnamäe ettevõtetele. Nii Apotheka omanikfirma Terve Pere Apteek OÜ, seda omav ravimite hulgimüügifirma Magnum AS kui ka Pet City OÜ on registreeritud kõik ühele juriidilisele aadressile nagu ka valdusfirma UP Invest.

Pet City tegevjuht Hendrik Tibar kinnitab, et kliendiandmete kuritarvitust ühe ettevõtete grupi sees ei ole ehk GDPR-i nõuetega vastuolu puudub, sest inimeselt võetakse nõusolek andmete jagamiseks Pet City'ga hetkel, mil ta Apotheka püsikliendiks registreerub.

"Apotheka lojaalsusprogrammi omanik on Apteekide Ühisus, kes

vastutab ka kliendiandmete eest. Apotheka kliendikaart kehtib Apotheka apteekides, Apotheka Beauty's (ilutoodete pood - toim.) ja Pet City lemmikloomapoes. Sõltumata sellest, kus klient lojaalsusprogrammiga liitub, siis liitub ta Apotheka lojaalsusprogrammiga. See on kirjas ka lojaalsusprogrammi tingimustes, millele klient annab liitudes oma nõusoleku," kommenteeris Tibar.

Paljud aga ilmselt "peenikest kirja" ei loe ega teadvusta, millele nad nõusoleku on andnud. Vähemalt kinnitasid ERR-iga rääkinud Apotheka kliendid, et neile apteegi püsikliendiks registreerudes ei mainitud, et need andmed lähevad teise ettevõttega jagamisele ja neist saab automaatselt ka lemmikloomapoe klient. Küll aga on neile PetCity's mainitud, et ID-põhine kliendikaart toimib ka Apothekas.

Püsikliendiks saamine tähendab, et edaspidi hakkab inimene automaatselt saama kõigi kolme ettevõtte turundussõnumeid ja müügipakkumisi, sõltumata sellest, kus ta oma konto tegi. Ent Tibar kinnitab, et sellest on võimalik soovi korral vabaneda.

"Kliendil on võimalus eelnevalt antud nõusolekust loobuda

kas tervikuna või eraldi ettevõtete kaupa. Loobuda saab kahel viisil, kas läbi iseteeninduse, märkides oma valikud, milliseid turundussõnumeid soovib/ei soovi - Apotheka, Pet City, Apotheka Beauty - või saades turundussõnumi, saab loobuda konkreetsest pakkumistest," kirjeldas Tibar.

Apotheka püsikliendiprogrammi tingimustega saab tutvuda siin.