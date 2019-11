Jüri Luik: NATO kui institutsioon toimib

Ta ütles nimelt intervjuus ajakirjale Economist, et "See, mida me oleme praegu läbi tegemas, on NATO ajusurm”. Mitmed Euroopa poliitikud, nende seas Saksa kantsler Angela Merkel, on selle seisukoha tagasi lükanud. NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas, et NATO on endiselt tugev. Mall Mälberg usutles sel teemal Eesti kaitseministrit Jüri Luike.