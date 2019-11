Poola peaminister peab Macroni NATO-hinnangut ohtlikuks

NATO on maailma tähtsaim liit vabaduse ja rahu hoidmisel ja liitlaste vastastikkuse kaitse klausli küsimärgi alla seadmine Macroni poolt on ohtlik, rääkis Morawiecki usutluses ajalehele Financial Times.

"Ma arvan, et president Macroni kahtlused (NATO pühendumuse suhtes osaleda vastastikuses kaitses) võivad panna teisi liitlasi mõtlema, kas mitte Prantsusmaal ei ole probleeme sellest kinnipidamisega. Ma loodan, et me võime ikkagi arvestada sellega, et Prantsusmaa täidab oma kohustused," ütles Morawiecki Financial Timesile.

"Prantsusmaa kulutab kaitsele alla kahe protsendi oma sisemajanduse kogutoodangust ... Ma leian, et tasuks küsida, miks NATO teatud aspektid ei paista sellised nagu sooviksime. Ja see ei ole mitte USA vähese pühendumise pärast, vaid osade Euroopa liitlaste vähese pühendumise tõttu," rääkis Poola peaminister.

Macron ütles eelmisel nädalal väljaandes Economist ilmunud usutluses, et tema hinnangul on NATO ajusurmas, viidates koordinatsiooni nappusele USA ja Euroopa liitlaste vahel ning kurtes alliansi liikme Türgi agressiivsete sammude üle Süürias.

Prantsusmaal on olnud traditsiooniliselt kõikuv suhtumine NATO-sse - riik ei osalenud aastatel 1966-2009 alliansi strateegilises planeerimises hoolimata sellest, et Pariis oli organisatsiooni üks asutajaid. Macroni sõnu kuu enne 4. detsembril peetavat alliansi tippkohtumist Londonis hindavad vaatlejad siiski ootamatuks.