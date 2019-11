Protestijad süütasid Tšiilis ülikoolihoone ja rüüstasid kirikut

Meeleavaldajad kähmlesid politseinikega, kes olid püstitanud barrikaadid Pedro de Valdivia eraülikooli kaitsmiseks. Peagi pärast kokkupõrkeid süttis sajandivanuse ülikooli administratiivhoone puitkatus, ütlesid pealtnägijad.

Tuletõrjujad ei pääsenud seejärel meeleavaldajate rohkuse tõttu kuigi lihtsalt põlengupaika.

Kapuutsiga meeleavaldajad rüüstasid lähedal asuvat La Asuncioni kirikut, tirides hoonest välja selle mööbli ja pannes selle põlema.

Kümned tuhanded inimesed olid enne vägivaldseid vahejuhtumeid avaldanud meelt Itaalia väljakul (Plaza Italia), mis on muutunud 18. oktoobril puhkenud meeleavalduste epitsentriks. Protestijad alustasid järjekordset rongkäiku platsilt, mille nad nimetasid ümber Väärikuse väljakuks.

Pimeduse saabudes blokeerisid protestijad teid ühe Santiago jõuka linnaosa ostukeskuse juures, mida peetakse kaasaegse ja õitsva Tšiili sümboliks, ning püstitasid põlevaid barrikaade. Ostukeskus on olnud rahutuste tõttu suletud juba kaks nädalat.

Algselt majandusliku ebavõrdsuse vastu puhkenud meeleavaldused ei näita vaibumise märke sellest hoolimata, et president Sebastian Pinera on teinud meeleavaldajatele ühe järeleandmise teise järel, teatades meetmetest ühiskondliku ebavõrdsuse vähendamiseks ja vahetades välja kolmandiku valitsuse koosseisust.

Rongkäigulised hüüdsid presidendipaleest möödudes Pinera-vastaseid loosungeid ja nõudsid tema tagasiastumist. Nad solvasid ka hoonet kaitsvaid politseinikke.

Neljapäeval teatas president meetmetest avaliku korra tagamiseks olukorras, kus meeleavaldused on muutunud üha vägivaldsemaks.

Politsei teatas samal päeval, et rahutuste käigus on vahistatud ligi 10 000 inimest, kellest enamik on peagi vabadusse lastud.

Prokuröride sõnul on alates meeleavalduste puhkemisest surma saanud 20 inimest ning ÜRO inimõigusmissioon uurib süüdistusi politseivägivallas. Pinera sõnul on Tšiili valitsus politseivägivalla suhtes läbipaistev ja vägivallatsenud korrakaitsjad ootab karistus.

Paljud protestijad nõuavad jätkuvalt presidendi tagasiastumist, kuid Piñera sõnul ta seda teha ei kavatse, samuti diktatuuriaegse põhiseaduse muutmist.