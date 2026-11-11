ERR Brüsselis: Venemaa kõneluste jaoks peab sisu tulema enne EL-i saadiku valimist

Eurooplased Abu Dhabi kõnelustel ei osalenud, kuid saatsid nende juurde oma inimesed. See on taaskäivitanud vaidluse, kellel peaks olema õigus Euroopa eest rääkida.

Abu Dhabi kõnelustele lähetasid Euroopa suurriigid oma inimesed, mida tegid ka Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu, kuid päris kõnelustest nad osa võtta ei saanud.

"Pealegi ei näe eurooplased, et tegelikult oleks veel võimalik millestki rääkida," sõnas Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.

"Usk, et need kõnelused millegi sisuliseni viivad, on madal. Ma arvan paljud arvavad, et Venemaa ei ole päriselt huvitatud läbirääkimistest," ütles ajalehe Irish Times korrespondent Jack Power.



Kuid selliste omavoliliste tuulenuusutajatega pole paljud rahul ning sellest on taas hoogu kogunud vaidlus, kas Euroopa peaks valima kindlad esindajad.

"See küsimus, et kelle me saadame sinna rääkima, on niisama-järgu küsimus. Küsimus on, et millest me soovime rääkida, millest me oleme valmis rääkima," lausus Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser.

Teine punkt on see, et sisu peaks tulema enne, kuid enne esindaja valimist ei õnnestu selles kokkuleppida.

"Kahjuks me näeme, et päriselu jookseb natuke teist rada. Me näeme, kuidas Soome president ja Norra peaminister iseseisvalt helistavad Putinile. Sama Abu Dhabi, kus mõned riigid on seal koha peal. Samamoodi mõne Euroopa institutsiooni esindajad. Tegelikult see külvab segadust ja usaldamatust Euroopa Liidu sees," ütles Paet.

Neljapäeval kogunevad Euroopa riigijuhid kohtumisele Dublinis, kus kindlasti arutakase, kes Euroopa eest räägib.

"Ei tundu tõenäoline, et me näeme valget suitsu selles mõttes, et selguks, kes võiks olla Euroopa läbirääkija. Seda mitte Dublinis ega ka mitte Brüsselis kohtumistel sellel kuul ja hiljem detsembris," sõnas Power.