Suhtlusvõrgustik Twitter teatas paar nädalat tagasi otsusest lõpetada poliitreklaami vahendamine. Twitteri tegevjuht Jack Dorsey kirjeldas suunamuutust sõnadega, et "poliitiliste sõnumite levik tuleb välja teenida, mitte välja osta".

Otsus jõustub 22. novembrist kogu maailmas. See tähendab, et kui mõnel Eesti poliitikul peaks tekkima soov järgmiste valimiste eel oma sõnumeid Twitterisse ostetud levi abil võimendada, pole see enam võimalik.

Twitter on aktiivsete kasutajate hulga poolest maailmas 12. kohal olev sotsiaalmeediaplatvorm 335 miljoni kasutajaga. Selle otsusel on seega siiski arvestatav mõju eriti USA-s, aga ka Ühendkuningriigis ning Jaapanis, kus Twitteri aktiivseid kasutajaid kõige rohkem elab.

Eestis on Twitter populaarsuselt kolmas sotsiaalmeediaplatvorm 150 000 aktiivse kasutajaga. Kui see tundub vähe, siis tasuks meeles pidada, et sellise vaadatavuse saavutab siinmail heal juhul kaks-kolm telesaadet ning sellist trükiarvu ei ole ühelgi ajalehel.

Tõstan Twitteri otsusest poliitreklaamid üle parda heita esile paar tahku.

Tegevjuhi Jack Dorsey põhjendus astutud sammule: võimalike probleemide vältimine "seoses sõnumiedastuse ja mikrosihitamise masinõppimisele toetuva optimeerimise, kontrollimatu eksitava teabe ning süvavõltsingutega".

Loomulikult on raha eest ostetav kaasaegne oskusteave valedes kätes ohtlik: nagu Facebooki kogemus näitab, on sotsiaalmeedia võimalik rakendada kasutajaandmeid süvaanalüüsiva kampaania teenistusse, mille käigus suudetakse igale kasutajale näidata just selliseid poliitilisi sõnumeid, mis talle põhjaliku profileerimise põhjal kõige enam mõjuvad. Ühesõnaga teha ajupesu nii peenel moel, et kasutajal pole pesumasina töölerakendamisest aimugi.

"Võimunäljas poliitik käärib käised üles ja püüab kõik ülejäänud järjest plahvatuslikemate avaldustega üle trumbata."

Twitteri otsus võib ehk salajast manipuleerimist vähendada, aga tegelikult halba populismi hoopis lisada, sest kui Twitteri tegevjuht käsib "poliitiliste sõnumite leviku välja teenida", siis võimunäljas poliitik käärib käised üles ja püüab kõik ülejäänud järjest plahvatuslikemate avaldustega üle trumbata. Twitteri uus põhimõte ei tähenda ju, et poliitikutel keelatakse oma isiklike kontode omamine ja nendel poliitiliste avalduste tegemine.

Ning et pahatahtlikud infooperatsioonid jõuavad luua rohkem varikontosid kui Twitter neid sulgeda, on optimeerimine, eksitav teave ja süvavõltsingud siiski endiselt võimalikud, lihtsalt neile ei saa raha eest võimendust osta.

Seega tundubki, et Twitteri samm pole muud kui püüd vältimatust hüve teha. Sotsiaalmeediahiid Facebook ju poliitreklaamist loobuda ei kavatse ning Twitteril pole juba ammu olnud mingit lootust selle gigandiga reklaamirahade pärast võidelda. Kostabki sedamoodi, et paratamatult kaotatud lahingu lõpptulemus on otsustatud õilsasse käitumisse looritada.

