Twitteri tegevjuht Jack Dorsey lahkub ametist

Dorsey andis sellest teada esmaspäeval Twitterisse tehtud postituses, edastas The Washington Post.

Twitteri kaasasutaja sõnul jõustub tema tegevjuhataja kohalt lahkumine kohe. Tema asemele asub ettevõtte senine tehnoloogiajuht Parag Agrawal.

"Ma tahan, et teaksite, et see oli minu otsus," kirjutas Dorsey, lisades, et ta on lahkumise pärast kurb, kuid samas ka väga õnnelik.

"See otsus oli muidugi väga raske. Ei ole just palju ettevõtteid, kes jõuavad niisugusele tasemele. Ja ei ole palju asutajaid, kes panevad firma oma egost ettepoole. Ma tean, et me tõestame, et tegemist oli õige sammuga," lisas ta.

Dorsey ootamatu teate tõttu peatas Nasdaq Twitteri aktsiatega kauplemise.