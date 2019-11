Vabaühendus: Facebooki on tabanud poliitilise valeinformatsiooni laine

Sotsiaalmeediaplatvormi Facebook on tabanud poliitilise valeinformatsiooni laine, kuigi USA presidendivalimisteni on veel aasta aega, ütles veebiaktivistide ühendus Avaaz kolmapäeval avaldatud raportis.

Vabaühendus analüüsis Facebooki 100 populaarseimat valeuudist USA poliitikast kümne kuu jooksul kuni 31. oktoobrini. Poliitilise varjundiga valeuudised kogusid Facebookis enam kui 158 miljonit vaatamist, selgus raportist.

Avaazi andmeil oli vaatamisi piisavalt palju, et neid jagub igale USA valijale vähemalt üks.

"Neid leide saab 2020. aasta valimiste eel käsitleda kui valeinformatsiooni jäämäe tippu," teatas Avaaz, mis analüüsis uudiseid, mis osutusid põhjaliku faktikontrolli järel valeks.

Vabaühendus kutsus Facebooki ja teisi sotsiaalmeediaplatvorme kasutama sõltumatute faktikontrollijate abi, et tagada valeväidete parandamine ja anda kasutajatele teada, kui nad on valeinformatsiooniga kokku puutunud. "See on kõige tõhusam lahendus. 2020. aasta valimised on ohus," ütles Avaazi kampaaniajuht Fadi Quran.

Demokraadid ja liberaalid puutuvad valeuudistega kokku kaks korda tõenäolisemalt kui vabariiklased ja konservatiivid, teatas Avaaz USA kahe suurerakonna kohta.

Facebooki teatel töötab firmas hetkel 40 meeskonda läbipaistvuse tagamise nimel ning valeinformatsiooni ja vihakõne vastu.

Platvorm jõustab novembri keskpaigast süsteemi, mis teavitab kasutajat, kui kasutajani jõudnud sisu pärineb mõnest valitsusega seotud meediaväljaandest.

"Meie uurimine näitab, et Facebooki meetmed valeinfo plahvatusliku leviku tõkestamiseks platvormil on seni suuresti ebaõnnestunud," teatas Avaaz.

Vabaühendus kutsus ka viima läbi põhjalikumaid analüüse Facebookis, YouTube'is, Twitteris, Instagramis ja WhatsAppis leviva valeinfo kohta, et paljastada seda, mis peitub allpool seda 2020. aasta USA valimiste suunas liikuvat valeinfo tõusulainet.

"Koheste ja otsustavate sammudeta ennustame, et valeinfo mõjutab tugevalt ka USA 2020. aasta valimisi," lisas Avaaz.