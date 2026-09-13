Paide Püha Risti kirik näitas huvilistele vanu pühitsetud sakraalesemeid.

Paide Püha Risti kirik näitas Euroopa muinsuskaitsepäevade puhul oma varjatud aardeid - sajandeid kirikule kuulunud pühitsetud sakraalesemeid. Pühapäeval said huvilised kolme tunni jooksul aardeid oma silmaga näha.

Näha sai meistritööna valmistatud armulauakarikaid, ristimisvaagnaid, armulauakanne ja küünlajalgu.

"Tihti arvatakse, et mis seal kirikus vaadata on. Aga peale selle, et kirik on rikas oma koguduse liikmete poolest, on meil ka palju vaadata - nii hõbevara, kunstiväärtusi. Ja sellepärast me olemegi toonud selle hõbevara välja," ütles Paide koguduse juhatuse esimees Aivar-Joel Rikk.

Koguduse õpetaja Andres Tšumakov ütles, et tihti ei ole esemed ka väga heas korras.

"Räägime nende tähendusest, nende olulisusest. Ja võib-olla saame siis ka mõned esemed lahkete annetajate toel korda teha," ütles Tšumakov.

Osa Paide kiriku varast on praegugi hoiul muuseumides, kuid kirik on korduvalt langenud ka rüüstajate ohvriks.

"Siin altari peal on meil kaks küünlajalga, millel on huvitav saatus ja lugu. Need on kunagi siit, Paide Püha Risti kirikust, varastatud. Õnneks sattusid nad südametunnistusega antiigikaupmehe kätte, kes need aastal 2020 kirikule tagasi andis," rääkis Tšumakov.

Kõik Paide kiriku varad on saadud annetusena, seotud Paide ajalooga, erinevate käsitöömeistrite, inimeste tänulikkuse ja sügava usuga.

"Minu käes on üks karikas, mis on aastast 1826. 200 aastat vana ja on meil igal pühapäeval tarvitusel. Ja siin peal on ka annetajate nimed," sõnas Tšumakov.

"Kevadel kingiti meile ühe hea koguduseliikme poolt aknavitraaž ja kirik võtab alati tänuga vastu. Ja need ei ole mitte uhkustamiseks või edvistamiseks, vaid tõesti need on ka teinekord praktilise väärtusega. Ja kindlasti võtame tänuga vastu kui inimesed soovivad head," lisas Tšumakov.