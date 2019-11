Buttigieg tõusis USA Iowa osariigis populaarseimaks demokraadiks

USA Iowa osariigis on praegu demokraatide presidendikandidaadiks pürgijatest populaarseim Indiana osariigi munitsipaalpoliitik Pete Buttigieg, näitasid teisipäeval arvamusküsitluse tulemused.

Monmouthi ülikooli uuring märgib esimest korda, kui South Bendi linnapea, 37-aastasena noorim demokraatide presidendikandidaadiks pürgija on tõusnud mõne osariigi arvamusküsitlustes esikohale.

Buttigiegi toetab Iowas 22 protsenti tõenäolistest valijatest, samas kui endist asepresidenti Joe Bidenit pooldab 19 protsenti.

Demokraadid alustavad presidendivalimiste eelvalimisi 2020. aasta veebruaris just Iowas.

Demokraatide progressiivse tiiva tuntuimate kandidaatide Elizabeth Warreni ja Bernie Sandersi toetus on selle küsitluse järgi Iowas vastavalt 18 ja 13 protsenti.

Monmouthi ülikool küsitles 451 Iowa elanikku, kes lähevad tõenäoliselt eelvalimistel hääletama, ja küsitluse veamäär on 4,6 protsenti.

Üleriigilistes küsitlustes on demokraatide pingerea eesotsas Biden ning Buttigieg on tema, Warreni ja Sandersi järel neljas.

Iowa küsitlus näitab, et Buttigiegi toetus liigub tõusvas joones. Tema toetus on selles kesklääne osariigis suurenenud 14 protsenti alates eelmisest Monmouthi küsitlusest augustis. Bideni toetus on samal ajavahemikul langenud seitse protsenti.

Buttigieg ütleb ise, et on vabariiklasest presidendi Donald Trumpi täielik vastand. Buttigieg on presidendist umbes poole noorem, pärit kesklääne osariigist ja esimene avalikult homoseksuaalne presidendikandidaat.