Nädalavahetusel Louisiana osariigis toimunud kubernerivalimistel sai napi võidu senine demokraadist kuberner John Bel Edwards hoolimata sellest, et tema konkurendi, vabariiklase Eddie Rispone'i nimelt tegi aktiivselt ka president Donald Trump.

Edwarsist sai sellega esimene Louisiana demokraat pärast 1970. aastaid, kes teiseks ametiajaks tagasi valitakse. Samas oli see pärast 1979. aastat ka kõige tasavägisem Louisiana valimisvõitlus.

Axios juhib tähelepanu sellele, et tegemist on käesoleval kuul juba teise korraga, kui Trumpi toetatud kandidaat kubernerivalimistel lüüa saab. Kuu alguses sai Kentucky kubernerivalimistel napi võidu Andy Beshear, kes oli üle senisest vabariiklasest kubernerist Matt Bevinist. Ka Bevini toetuseks tegi Trump aktiivset kampaaniat.

Mõlema osariigi puhul on tegu osariikidega, kus viimasel ajal on valimisvõite saavutanud üldjuhul vabariiklastest kandidaadid. Louisiana kuberneri Edwardsi näol on kusjuures tegu ainsa demokraadist kuberneriga nn Deep Southi piirkonnaks nimetatud lõunaosariikides.

Mississippis sai novembris järjekorras juba kolmandaks vabariiklasest kuberneriks Tate Reeves, kes võitis demokraat Jim Hoodi. Reeves kogus umbes 53 protsenti häältest, mis näitab, et valimisvõitlus vabariiklaste poole kalduvas osariigis oli küllaltki tasavägine.

2016. aastal võitis Trump nendes osariikides ülekaalukalt - Kentuckys oli ta Hillary Clintonist üle 30, Lousianas 20 ja Mississippis 18 protsendipunktiga.