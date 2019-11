"Kandideerin presidendiks, et seljatada Donald Trump ja Ameerika taas üles ehitada," lausus 77-aastane Bloomberg oma veebilehel ajal, mil peatselt jõuab ameeriklaste teleekraanidele tema 30 miljoni dollari suurune reklaamkampaania.

Teatega lõppesid pikalt kestnud spekulatsioonid Bloombergi kavatsuste kohta.

"Me ei saa endale lubada veel nelja aastat president (Donald) Trumpi hoolimatuid ja ebaeetilisi tegusid," ütles endine New Yorgi linnapea. "Ta on meie riigile ja meie väärtustele eksistentsiaalne oht. Kui ta võidab veel ühe ametiaja, siis me ei pruugi tekkinud kahjust iial taastuda."

Bloomberg liitub 17 teise demokraadiga, kes tahavad saada Demokraatliku Partei kandidaadiks 2020. aasta presidendivalimistel. Kuna Bloombergi isiklikku vara hinnatakse 50 miljardile, siis on tal oma kampaaniale kulutada sisuliselt põhjatu hulk raha.

Praegu on demokraatide kandidaatidest populaarseim Joe Biden, kelle järel tulevad vasakpoolsed Elizabeth Warren ja Bernie Sanders. Neljas on mõõdukas Pete Buttigieg, näitavad üleriiklikud küsitlused.