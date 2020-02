"Välisilm" analüüsis, kes on USA-s elevust tekitanud demokraat Pete Buttigieg

USA presidendivalimiste kampaanias on elevust tekitanud demokraadist kandidaat Pete Buttigieg, kes lõhub mõttemüüre, on ootamatult edukas ja kelle nime ei oska hääldada isegi Donald Trump. "Välisilm" analüüsis, kes on noor ja üllatuslik demokraatide presidendikandidaat.

Demokraatide presidendikampaania alguses oli Pete Buttigieg'i juures üks kõige tähelepanuväärsemaid asju tema Malta juurtega perekonnanimi, mida isegi paljud ameeriklased ei osanud hääldada. Nali jõudis hiljem isegi Buttigieg'i kampaaniaplakatitele, millel pakutakse häälduseks boot-edge-edge. Tõlkes võiks see tähendada saabas-äär-äär.

Buttigieg on pärit Indiana osariigist South Bendist, kus ta oli linnapea kaheksa aastat. Esimese ametiaja poole peal läks ta seitsmeks kuuks Afganistani, kus tema peamine ülesanne oli terroristide finantstegevuse takistamine. Koju naastes teatas Buttigieg avalikult, et on gei ja möödunud aastal abiellus ta oma partneri Chasteniga.

"Kuna ma olen keegi, kes naudib esimest abieluaastat, siis ma võin teile öelda, et vabadus on ohus, kui maakonnasekretär ütleb sulle, kellega sa peaksid abielluma," on Buttigieg öelnud.

Buttigieg'i kampaaniaüritusi on nii mõnelgi korral seganud meeleavaldajad, kes on geiabielude vastu. Samuti kritiseeris Buttigieg juba kampaania alguses asepresident Mike Pence'i, kes on öelnud, et ei toeta geiabielusid oma usu pärast.

"Mul ei ole usuga probleeme. Ma olen ka usklik. Minu jaoks on probleem, kui usku kasutatakse inimeste kiusamise õigustusena," ütles Buttigieg.

Buttigieg'i kampaaniameeskond on aga üritanud vältida olukorda, kus tema seksuaalne sättumus muutuks põhiteemaks. Nende hinnangul on see lihtsalt üks osa temast, nagu see, et ta mängib suurepäraselt klaverit ja räägib kaheksat keelt.

Kriitika Buttigieg'i suunal aga ei lõpe. Ühed leiavad, et tema ametiajal ei suudetud South Bendis lahendada probleeme, mis on seotud mustanahaliste vahistamise ja tühjana seisvate hoonetega. Teised rõhutavad, et ta on saanud kampaaniaraha miljardäridelt. Kolmandad aga ütlevad, et ta on liiga noor ja kogenematu.

"Ma arvan, et selle erakonna jaoks on riskantne, kui nüüd päris aus olla, määrata kandidaadiks keegi, kellel ei ole olnud kõrgemat ametit, kui 100 000 elanikuga Indiana linna meer," kommenteeris demokraatide presidendikandidaat Joe Biden.

"Ma ütlen selle peale, et see ongi kogu asja mõte. Me peame viima pealinna Washingtoni uut verd," vastas Buttigieg.

Vaatamata kriitikale on Buttigieg tõusnud paljude mõõdukate demokraatide lemmikkandidaadiks. Ta teab, kuidas rääkida Kesk-Lääne osariikide töölistega, sest on ise sealt pärit. Ta jõuab noorteni, sest oskab nutikalt kasutada sotsiaalmeediat.

"Ma arvan, et Pete on uus ja värske kandidaat, keda vajame, et tegeleda kliimamuutuse või kriminaalõigusreformiga. Me vajame seda muutust," ütles Buttigieg'i toetaja Dylan.

"Ma olen 73-aastane. Ma ei taha 70-aastaseid presidendiametisse. Ma tahan näha nooremaid inimesi selles ametis," sõnas Buttigieg'i toetav Loren.

Iowa ja New Hampshire'i eelvalimiste järel on Buttigieg'i taskus kõige rohkem osariikide delegaate. Vajaminevast 1900 delegaadist on ta veel küll väga kaugel, kuid vaatamata sellele on mõned valijad hakanud võrdlema tema ja eelmise presidendi Barack Obama kampaaniat.

Obama kõige suurem tugevus on aga Buttigieg'i peamine nõrkus. Tal ei ole eriti suur toetus mustanahaliste ja latiinode seas. See võib talle kätte maksta järgmistel eelvalimistel Nevadas ja Lõuna-Carolinas, kus just need valijad mängivad olulist rolli.

"Ma arvan, et kõige olulisem on näidata, et meie kampaania suudab võita Donald Trumpi. See on kõige olulisem paljude mustanahaliste ja latiinode jaoks, kellega mina olen rääkinud," ütles Buttigieg.

Isegi, kui Buttigieg'i lend on lühike, siis on ta jõudnud kaugele sealt, kus ta alustas. Veidra nimega tundmatu linnapea suudab nüüd oma kampaaniaüritustele meelitada tuhandeid toetajaid.