Martin Helme: Eestis ei ole võimalik prokuratuuri poliitiliselt sundida

"Ma võin täiesti rahulikult kinnitada: ei siseminister ega rahandusminister ega isegi mitte peaminister ega ka justiitsminister ei saa mõjutada prokuratuuri," vastas Martin Helme kolmapäeval reformierakondlase Jürgen Ligi küsimusele.

"Me võime seda pidada heaks või halvaks, aga see on üks pool asja. Prokuratuuri poliitiliselt sundida millekski, keelata millekski ei ole Eestis võimalik," rõhutas Martin Helme üle.

"Sellest täiesti lahus on küsimus, kas siis prokuratuur või ka kohtud, kohtute erinevad astmed, kohtunike spetsiifilised üksikotsused on õiglased, mõõdavad kõiki inimesi täpselt sama standardiga ja on kallutamatud, teenivad ainult selgelt seadust ja õiglust," jätkas ta. "Aga selles küsimuses mina ei saa küll vastata jaatavalt alati."

Veel mõned päevad tagasi tegi EKRE esimees, siseminister Mart Helme tegi videopöördumise EKRE portaalis Uued Uudised, kus ütles, et toimumas on opositsiooni, peavoolumeedia ja prokuratuuri ühine infooperatsioon maaeluministri Mart Järviku ja EKRE vastu.

"Me näeme, kuidas kahetsusväärselt on sellesse infooperatsiooni kaasatud nii meie peavoolu meedia, teiste hulgas Eesti Rahvusringhääling, mis on selgelt valinud poole. Me näeme, kuidas sellesse on kaasatud prokuratuur, kes ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju ja teeb seda väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel," ütles siseminister Helme.

Peaminister Jüri Ratas, Keskerakonna esimees, on korduvalt kinnitanud, et Eestis on prokuratuur poliitiliselt sõltumatu ja tema usaldab prokuratuuri 100 protsenti.