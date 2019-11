Politsei ei ole Monica Ranna ähvardajat veel üle kuulanud

Tartu abilinnapeale Monica Rannale telefonitsi tehtud ähvardusest möödub juba nädal, kuid kuigi politseile on ähvardaja isik ja telefoninumbergi teada, pole teda veel üle kuulatud.

Prokuratuuri teatel ei pruugi seda selle nädala jooksulgi juhtuda, kirjutas neljapäevane Tartu Postimees.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Tatjana Tamm kinnitas pressiesindaja vahendusel, et kannatanuna ülekuulamisel kirjeldas Monica Rand temale telefoni teel tehtud ähvardust ja nimetas ka inimese, kes teda ähvardas.

"Politsei on selle inimesega ühendust võtnud ja paika on pandud aeg, mil ta tuleb ülekuulamisele, et kuriteoavalduses kirjeldatud käitumist selgitada," selgitas Tamm. "Praegu ei ole talle veel kahtlustust esitatud ega teda kahtlustatavana üle kuulatud."

ERR-i uudisteportaal kirjutas eelmisel nädalal, et Monica Rand pöördus politseisse, kuna sai erakonnakaaslaselt ähvarduskõne. Rand usub, et väidetava kõne eesmärk oli mõjutada teda abilinnapea kohalt lahkuma.

Ranna sõnul helistati talle eile hommikul võõralt telefoninumbrilt, mille taga oli tuttav inimene. Helistaja jutt oli Rannale ootamatu. "Sisuks oli ähvardus ja ähvardati mind," ütles Rand ERR-ile. Ranna sõnul oli ähvardaja Keskerakonna enda liige.

Ähvarduskõne tehti sama päeva hommikul, kui õhtul kogunes Keskerakonna Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus, kus Rand pidi otsustama, kas ta astub abilinnapea kohalt tagasi.

Uurimist on alustatud paragrahvi alusel, mis käsitleb tapmise või tervisekahjustusega ähvardamist.