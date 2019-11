Monica Rand: ähvarduskõne mõjutas mind abilinnapea kohalt lahkuma

Tartu abilinnapea Monica Ranna sõnul helistati talle eile hommikul võõralt telefoninumbrilt, mille taga oli tuttav inimene. Helistaja jutt oli Rannale ootamatu. "Sisuks oli ähvardus ja ähvardati mind," ütles Rand ERR-ile.

Eilne päev oli eriline ka selle poolest, et õhtul kogunes Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus, kus Rand pidi otsustama, kas ta astub abilinna pea kohalt tagasi. Seni oli Rand öelnud, et tema soovib jätkata kuni järgmiste kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni. Rand tõdeb, et eilne ähvardaja on tänaseni Keskerakonna liige.

"See on minu isiklik arvamus, aga jah, ma tunnetan, et sellel väljaütlemisel oli tugev surve sellele, et ma oma otsust muudaksin," sõnas Rand

Monica Rand võttis asja tõsiselt. Peagi teadsid kõnest nii Keskerakonna esimees Jüri Ratas kui ka erakonna Tartu piirkonna endine juht Aadu Must. "Helistaja näol on tegemist Keskerakonna Tartu piirkonna uue juhi ja juhtkonna üliinnuka pooldajaga," sõnas Must, kuid ei tema ega ka Rand ei soovinud ähvardaja nime avalikustada.

Nii Ratas kui ka Must soovitasid Monica Rannal politseisse pöörduda. Rand ütleb, et iga väikest lauset ta tundlikult ei võta. "Aga eilne kõne oli see, mis pani mind rääkima ka minu endiste kolleegidega politseist ja küsima ka nende arvamust," lisas Rand. "Seetõttu ma selle avalduse ka politseisse tegin."

Täna hommikul kohtus Rand uurijaga. Muu hulgas rääkis ta oma kahtlustest, et ähvardaja ei pruukinud tegutseda üksinda ja päris oma initsiatiivil.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles, et kuriteoavalduse peale on alustatud kriminaalmenetlus ähvardamise paragrahvi järgi. "Kuriteos kahtlustatavana praegu kedagi üle kuulatud ei ole ja motiividest on veel vara rääkida," lisas Sinkevicius.

Keskerakonna Tartu piirkonna endine juht, linnavolikogu esimees Aadu Must ütleb, et pärast 1990-ndaid ta ähvarduste teel poliitika tegemisest enam kuulnud ei ole. "Mõned ütlevad, et Eestis on igal pool ühtemoodi. Ma ei tea, kuidas Eesti igas nurgas võiks olla. Aga ma ei suuda mõista ega tajuda, kuidas midagi sellist saab toimuda Tartus," sõnas Must.

Monica Ranna sõnul rääkis ta hommikusest ähvarduskõnest ka eilsel Tartu piirkonna juhatuse koosolekul, kuid pikemat arutelu sellest ei tekkinud. Piirkonna juht Jaan Toots ei hakanud täna kommenteerima, kas väidetav ähvardaja peaks erakonnast lahkuma. Tootsi sõnul pole ta asjaga piisavalt kursis.

"Ma ei ole üldse kuulnud, milles on asi, mida ähvardati, veel vähem, et see on Keskerakonna inimene. Seda ma kuulen teie käest alles," sõnas Toots.