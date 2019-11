Maaleht kirjutab, et eelmisel nädalal oli MES-i nõukogus strateegiakava esimene tutvustamine ning detsembris läheb see kava kas kinnitamisele või veel kord arutamisele. Strateegia maksab 100 miljonit eurot ja see jaguneb laias laastus kaheks.

Esiteks luuakse 50 miljoni euroga tagasirände sihtkapital noortele peredele, kes soovivad maale kodu rajada ning kellele pakub MES võimalust saada pangalaenule lisaks soodsamat pikaajalist laenu koos kindlustusega.

Teiseks luuakse samuti 50 miljoni euroga maakapital, millest omakorda esimesed 25 miljonit antakse MES-ile, et see saaks raskustes põllumeestelt osta maid, et need neile tagasi rentida ja hiljem raskuste ületades tagasi müüa; ülejäänud 25 miljonit on riigi omanduses olevad põllumaad, mis antakse MES-i haldusalasse.